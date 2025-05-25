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​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"

Процес обміну відбувався у форматі взаємних списків, і саме Росія визначила, кого готова віддати. 

​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили, що серед військовополонених, звільнених у межах обміну "1000 на 1000", не було бійців "Азову", оскільки саме Росія визначила, кого готова віддати. 

Про це повідомив у коментарі NV представник ГУР Андрій Юсов.

Він пояснив, що процес відбувався у форматі взаємних списків, і саме Росія визначила, кого готова віддати. За його словами, Маріупольський гарнізон залишається пріоритетом, і Україна продовжує боротьбу за кожного полоненого, не чекаючи завершення бойових дій.

"Україна працює у дуже важких умовах повномасштабного вторгнення і Маріупольський гарнізон – це один з пріоритетних напрямків з повернення. І результати цієї роботи вже є", – зауважив Юсов. 

Напередодні командир бригади Нацгвардії "Азов", полковник Денис Прокопенко ("Редіс") заявив, що під час триденного обміну полоненими з Росією не обміняли жодного "азовця".

Обмін "1000 на 1000"

  • 23 і 24 травня між РФ та Україною відбулися перші дві частини домовленості щодо обміну військовополонених "1000 на 1000". У межах обміну додому повернулися 697 українців. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Обмін надії: «Міша живий! Мій Міша живий!"
  • 25 травня відбулася третя частина обміну в форматі "1000 на 1000". Україні вдалося повернути з російського полону ще 303 військовослужбовців. 
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