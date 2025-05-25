​Під час Курської операції ЗСУ взяли в полон 971 російського військового, - Генштаб

Для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони наповнюють "обмінний фонд" російськими солдатами та офіцерами. Найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що на Курщині з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил РФ.

"Сили оборони і надалі продовжують активні дії на території Курської області. Кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними рішеннями. Курська кампанія стала саме таким несподіваним та асиметричним ходом, успішність якого визнана світом", - йдеться в повідомленні.

Раніше також повідомлялося, що на Курщині армія РФ втратила понад 62 000 солдатів, з них 25 000 – безповоротно.