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​Під час Курської операції ЗСУ взяли в полон 971 російського військового, - Генштаб

Сили оборони наповнюють "обмінний фонд" російськими солдатами та офіцерами. 

​Під час Курської операції ЗСУ взяли в полон 971 російського військового, - Генштаб
Полонені "ахматівці" у Курській області (архівне фото)
Фото: скриншот відео

Для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони наповнюють "обмінний фонд" російськими солдатами та офіцерами. Найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що на Курщині з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил РФ

"Сили оборони і надалі продовжують активні дії на території Курської області. Кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними рішеннями. Курська кампанія стала саме таким несподіваним та асиметричним ходом, успішність якого визнана світом", - йдеться в повідомленні. 

Раніше також повідомлялося, що на Курщині армія РФ втратила понад 62 000 солдатів, з них 25 000 – безповоротно. 

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