​Під час Курської операції ЗСУ взяли в полон 971 російського військового, - Генштаб

Для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони наповнюють "обмінний фонд" російськими солдатами та офіцерами. Найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що на Курщині з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил РФ.
"Сили оборони і надалі продовжують активні дії на території Курської області. Кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними рішеннями. Курська кампанія стала саме таким несподіваним та асиметричним ходом, успішність якого визнана світом", - йдеться в повідомленні.
Раніше також повідомлялося, що на Курщині армія РФ втратила понад 62 000 солдатів, з них 25 000 – безповоротно.
- 5 травня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що операція на Курщині, що триває вже дев’ять місяців, досягла більшості поставлених цілей.
- У березні президент Зеленський заявив, що на Курщині українські бійці роблять "все можливе і неможливе", аби стримати наступ росіян на Сумську область. За його словами, серед завдань операції було відтягнути війська окупантів із Покровська, Харківського напрямку і Сум.
- Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ також повідомляло, що ворог планував наступ на Запоріжжя наприкінці жовтня - на початку листопада, сконцентрував на цьому напрямку значні сили, але був змушений відмовитися від планів.
- Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Навіщо ми ходили в Курську область?".