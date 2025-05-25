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За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 7 120 окупантів

Також ЗСУ знищили 2247 одиниць озброєння та військової техніки.

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 7 120 окупантів
Фото: скрин відео

За минулий тиждень РФ втратила 7120 окупантів та 2247 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Олександр Павлюк.

За тиждень з 18 по 25 травня втрати противника склали близько 7120 осіб особового складу.

Фото: Олександр Павлюк

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ: 

  • 22 танки
  •  76 бойових броньованих машин
  •  289 артилерійських систем
  •  9 РСЗВ
  •  2 установки ППО
  •  851 одиниця автотехніки
  •  10 одиниць спецтехніки

За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 6 ворожих ракет та 982 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.

  • Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 980 850 військових, 10854 танків і 3902 одиниць спецтехніки.
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