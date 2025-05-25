За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 7 120 окупантів

Також ЗСУ знищили 2247 одиниць озброєння та військової техніки.

За минулий тиждень РФ втратила 7120 окупантів та 2247 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Олександр Павлюк.

За тиждень з 18 по 25 травня втрати противника склали близько 7120 осіб особового складу.

Фото: Олександр Павлюк

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

22 танки

76 бойових броньованих машин

289 артилерійських систем

9 РСЗВ

2 установки ППО

851 одиниця автотехніки

10 одиниць спецтехніки

За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 6 ворожих ракет та 982 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.