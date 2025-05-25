За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 7 120 окупантів

За минулий тиждень РФ втратила 7120 окупантів та 2247 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це повідомляє Олександр Павлюк.
За тиждень з 18 по 25 травня втрати противника склали близько 7120 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 22 танки
- 76 бойових броньованих машин
- 289 артилерійських систем
- 9 РСЗВ
- 2 установки ППО
- 851 одиниця автотехніки
- 10 одиниць спецтехніки
За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 6 ворожих ракет та 982 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 980 850 військових, 10854 танків і 3902 одиниць спецтехніки.