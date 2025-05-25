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Росіяни обстріляли Станіслав на Херсонщині

Пошкоджено три житлові будинки, а також дитячий садок.

Росіяни обстріляли Станіслав на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія завдала артилерійського удару та атакувала дронами Станіслав Херсонської області. Унаслідок обстрілі пошкоджена будівля дитсадка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Зафіксовано щонайменше шість влучань, а також п’ять атак дронами-камікадзе", — кажуть в ОВА.

Обійшлося без постраждалих. Пошкоджено три житлові будинки, а також дитячий садок.

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