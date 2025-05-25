Росіяни обстріляли Станіслав на Херсонщині

Пошкоджено три житлові будинки, а також дитячий садок.

Російська армія завдала артилерійського удару та атакувала дронами Станіслав Херсонської області. Унаслідок обстрілі пошкоджена будівля дитсадка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Зафіксовано щонайменше шість влучань, а також п’ять атак дронами-камікадзе", — кажуть в ОВА.

Обійшлося без постраждалих. Пошкоджено три житлові будинки, а також дитячий садок.