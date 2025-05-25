Росіяни обстріляли Станіслав на Херсонщині

Російська армія завдала артилерійського удару та атакувала дронами Станіслав Херсонської області. Унаслідок обстрілі пошкоджена будівля дитсадка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Зафіксовано щонайменше шість влучань, а також п’ять атак дронами-камікадзе", — кажуть в ОВА.
Обійшлося без постраждалих. Пошкоджено три житлові будинки, а також дитячий садок.
- Упродовж минулої доби через російські обстріли на Херсонщині загинула дитина, 9 людей поранені. Росіяни цілили по критичній і соціальній інфраструктурі області.