Умєров: серед звільнених сьогодні з полону — 33 захисники "Азовсталі"

25 травня завершився третій етап обміну "1 000 на 1 000".

Серед визволених сьогодні з російського полону 303 українських військовослужбовців — 33 захисники "Азовсталі".

Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров.

Міністр оборони нагадав, що 25 травня завершився третій етап обміну "1 000 на 1 000". З російського полону повернулися 303 військовослужбовці — солдати та сержантський склад ЗСУ, ДШВ, ДПСУ, ТрО, ВМС, Нацгвардії.

"Серед них — 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками "Азовсталі", — наголосив Умєров.

23 і 24 травня між РФ та Україною відбулися перші дві частини домовленості щодо обміну військовополонених "1000 на 1000". У межах обміну додому повернулися 697 українців.