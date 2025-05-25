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Умєров: серед звільнених сьогодні з полону — 33 захисники "Азовсталі"

25 травня завершився третій етап обміну "1 000 на 1 000".

Умєров: серед звільнених сьогодні з полону — 33 захисники "Азовсталі"
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Інна Варениця

Серед визволених сьогодні з російського полону 303 українських військовослужбовців — 33 захисники "Азовсталі".

Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров.

Міністр оборони нагадав, що 25 травня завершився третій етап обміну "1 000 на 1 000". З російського полону повернулися 303 військовослужбовці — солдати та сержантський склад ЗСУ, ДШВ, ДПСУ, ТрО, ВМС, Нацгвардії.

"Серед них — 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками "Азовсталі", — наголосив Умєров.

  • 23 і 24 травня між РФ та Україною відбулися перші дві частини домовленості щодо обміну військовополонених "1000 на 1000". У межах обміну додому повернулися 697 українців.
  • З березня 2022 року у межах перемовного процесу та обмінів Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими визволив 5757 українських громадян, ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.
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