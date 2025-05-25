Нідерланди передадуть Україні останній обіцяний винищувач F-16

Всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть в Україні.

Міністр оборони Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди наступного тижня відправлять до України останній обіцяний винищувач F-16.

Про це міністр заявив в інтерв'ю нідерландському мовнику WNL.

"Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть в Україні", — сказав він.

За словами міністра, важливо продовжувати посилювати тиск на Росію та надавати Україні якомога більше підтримки на тлі нічної масованої атаки РФ по українських містах.

Окрім раніше оголошеного пакету підтримки, він оголосив, що останній F-16 буде офіційно доставлено до України наступного тижня.

"Ми також навчаємо пілотів і техніків і ділимося нашими військовим досвідом, щоб Україна могла побудувати сучасні збройні сили, які відповідають силам країн-членів НАТО", — наголосив Брекельманс.