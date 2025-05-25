Нідерланди передадуть Україні останній обіцяний винищувач F-16

Міністр оборони Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди наступного тижня відправлять до України останній обіцяний винищувач F-16.
Про це міністр заявив в інтерв'ю нідерландському мовнику WNL.
"Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть в Україні", — сказав він.
За словами міністра, важливо продовжувати посилювати тиск на Росію та надавати Україні якомога більше підтримки на тлі нічної масованої атаки РФ по українських містах.
Окрім раніше оголошеного пакету підтримки, він оголосив, що останній F-16 буде офіційно доставлено до України наступного тижня.
"Ми також навчаємо пілотів і техніків і ділимося нашими військовим досвідом, щоб Україна могла побудувати сучасні збройні сили, які відповідають силам країн-членів НАТО", — наголосив Брекельманс.
- Перші обіцяні Нідерландами винищувачі F-16 після того, як було видано дозвіл на експорт, будуть поставлені в Україну без затримок.
- 1 липня влада Нідерландів видала дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16, заявивши, що перші з них незабаром поставлять Україні. У Міноборони Нідерландів не повідомили, скільки літаків буде в першій поставці, і коли вони прибудуть в Україну з міркувань безпеки.
- Нідерланди були одними з лідерів міжнародної коаліції з постачання Україні винищувачів F-16 для зміцнення її протиповітряної оборони проти РФ.
- Також у МЗС заявляли, що Нідерланди не заперечуватимуть проти майбутнього використання Україною винищувачів F-16 над територією Росії як засобу самозахисту.