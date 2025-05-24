Гегсет обмежив журналістам доступ на територію Пентагона

Серед заборонених зон є, зокрема, кабінет очільника міноборони США та кабінети його головних помічників у будівлі, де розміщуються пресцентри армії, ВПС, ВМС, морської піхоти та Космічних сил.

Міністр оборони США Піт Гегсет на тлі низки витоків інформації до ЗМІ запровадив низку обмежень для преси, включно з обмеженнями журналістам на перебування на території Пентагону без урядового супроводу, повідомляє Associates Press.

Йдеться про зони, куди преса мала доступ у під час роботи попередніх адміністрацій,.

Серед заборонених зон є, зокрема, кабінет Гегсета та кабінети його головних помічників у будівлі, де розміщуються пресцентри армії, військово-повітряних сил, військово-морського флоту, морської піхоти та Космічних сил.

ЗМІ також буде заборонено входити, без схвалення Гегсета та супроводу його помічників, до офісів вищого військового керівництва Пентагону, включно з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна. AP зазначає, що співробітники Об'єднаного комітету начальників штабів традиційно підтримують добрі стосунки з пресою.

Окрім того, журналісти повинні будуть підписати форму для захисту конфіденційної інформації та отримають нові бейджі, які чіткіше ідентифікуватимуть їх.

Гегсет, колишній ведучий Fox News Channel, видав свій наказ через публікацію на соцплатформі X і пояснив його необхідністю для національної безпеки.

Асоціація преси Пентагону висловила скептицизм щодо нововведень і пов'язала цей крок з попередніми діями офісу Гегсета, які перешкоджають журналістам.