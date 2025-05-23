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Фрідріх Мерц підтримує заборону "Північного потоку"

Додавання “Північного потоку” до списку санкцій ЄС потенційно знімає для політичну проблему для Мерца.

Фрідріх Мерц підтримує заборону "Північного потоку"
Голова партії та фракції ХДС Фрідріх Мерц під час прес-конференції в Бундестазі, 9 квітня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц активно підтримує запропоновану заборону ЄС на трубопроводи "Північний потік", що з'єднують Росію з Німеччиною.

Про це повідомляє FT.

За словами джерел видання, канцлер прагнув придушити будь-які внутрішні дебати щодо переваг потенційної реактивації “Північного потоку”.

Зазначається, що після повідомлень про прагнення деяких американських та російських бізнесменів відновити роботу “Північного потоку” Мерц почав обговорення з чиновниками в Берліні та Брюсселі щодо того, як цьому запобігти.

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Тому додавання “Північного потоку” до списку санкцій ЄС “потенційно знімає для нього політичну проблему”, сказали джерела FT.

Також санкції для Мерца є способом “європеїзувати” долю трубопроводу, замість того, щоб Німеччина самостійно стикалась з потенційним тиском США та Росії.

Обмеження Євросоюзу стосуватимуться швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, яка володіє трубопроводами, та будь-яких інших компаній, російських чи інших, необхідних для його перезапуску та експлуатації.

  • Адміністрація США Джо Байдена запровадида санкції проти Warnig і Nord Stream 2 AG у 2022 році. Адміністрація тодішнього президента США Джо Байдена не були зацікавлені пропозицією купити Nord Stream 2 минулого року від Стівена Лінча, американського бізнесмена з досвідом роботи в Росії.

  • Трамп відверто критикував трубопровід під час свого першого президентського терміну і звинувачував Німеччину і Європу загалом у тому, що вони занадто покладаються на російський газ і допомагають фінансувати військову машину Москви.

  • У лютому видання Handelsblatt писало, що німецький уряд може незабаром відновити роботу підірваного у 2022 році балтійського трубопроводу "Північний потік-2", змінивши його призначення. Замість російського газу у Берліні хочуть прокачувати морським дном екологічний водень із Фінляндії.

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