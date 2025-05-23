Фрідріх Мерц підтримує заборону "Північного потоку"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц активно підтримує запропоновану заборону ЄС на трубопроводи "Північний потік", що з'єднують Росію з Німеччиною.
Про це повідомляє FT.
За словами джерел видання, канцлер прагнув придушити будь-які внутрішні дебати щодо переваг потенційної реактивації “Північного потоку”.
Зазначається, що після повідомлень про прагнення деяких американських та російських бізнесменів відновити роботу “Північного потоку” Мерц почав обговорення з чиновниками в Берліні та Брюсселі щодо того, як цьому запобігти.
Тому додавання “Північного потоку” до списку санкцій ЄС “потенційно знімає для нього політичну проблему”, сказали джерела FT.
Також санкції для Мерца є способом “європеїзувати” долю трубопроводу, замість того, щоб Німеччина самостійно стикалась з потенційним тиском США та Росії.
Обмеження Євросоюзу стосуватимуться швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, яка володіє трубопроводами, та будь-яких інших компаній, російських чи інших, необхідних для його перезапуску та експлуатації.
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