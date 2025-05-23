Фрідріх Мерц підтримує заборону "Північного потоку"

Додавання “Північного потоку” до списку санкцій ЄС потенційно знімає для політичну проблему для Мерца.

Голова партії та фракції ХДС Фрідріх Мерц під час прес-конференції в Бундестазі, 9 квітня 2025 року.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц активно підтримує запропоновану заборону ЄС на трубопроводи "Північний потік", що з'єднують Росію з Німеччиною.

Про це повідомляє FT.

За словами джерел видання, канцлер прагнув придушити будь-які внутрішні дебати щодо переваг потенційної реактивації “Північного потоку”.

Зазначається, що після повідомлень про прагнення деяких американських та російських бізнесменів відновити роботу “Північного потоку” Мерц почав обговорення з чиновниками в Берліні та Брюсселі щодо того, як цьому запобігти.

Тому додавання “Північного потоку” до списку санкцій ЄС “потенційно знімає для нього політичну проблему”, сказали джерела FT.

Також санкції для Мерца є способом “європеїзувати” долю трубопроводу, замість того, щоб Німеччина самостійно стикалась з потенційним тиском США та Росії.

Обмеження Євросоюзу стосуватимуться швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, яка володіє трубопроводами, та будь-яких інших компаній, російських чи інших, необхідних для його перезапуску та експлуатації.

Суд кантону Цуг у Швейцарії затвердив мирову угоду для компанії Nord Stream 2 AG, що дозволяє їй уникнути банкрутства й продовжити пошук інвестора.

Речниця Соціал-демократичної партії Німеччини Ніна Шеєр заявила, що потенційне рішення США про пом’якшення санкцій щодо російської енергетичної інфраструктури, зокрема, газопроводу Nord Stream 2, може бути виправданим в інтересах досягнення миру в Україні.