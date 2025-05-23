На вокзалі у Гамбурзі чоловік з ножем напав на оточуючих, є поранені

Сьогодні ввечері на вокзалі у Гамбурзі в Німеччині чоловік з ножем напав на оточуючих.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що поранення отримали щонайменше 12 людей.

Троє жертв перебувають у критичному стані, ще троє отримали серйозні поранення, а шестеро отримали легкі травми.

Місцева поліція повідомила про арешт підозрюваного у нападі, мотив його дій поки що незрозумілий.