На вокзалі у Гамбурзі чоловік з ножем напав на оточуючих, є поранені

Сьогодні ввечері на вокзалі у Гамбурзі в Німеччині чоловік з ножем напав на оточуючих.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що поранення отримали щонайменше 12 людей.
Троє жертв перебувають у критичному стані, ще троє отримали серйозні поранення, а шестеро отримали легкі травми.
Місцева поліція повідомила про арешт підозрюваного у нападі, мотив його дій поки що незрозумілий.
- У Німеччині внаслідок нападу з ножем загинув чоловік і дворічний хлопчик. Підозрюваний атакував групу дитячого садка в парку.
- В лютому у Мюнхені автомобіль збив групу людей біля залізничного вокзалу, постраждало 20 людей. Інцидент стався приблизно за 1,5 кілометра від місця проведення Мюнхенської конференції з безпеки.