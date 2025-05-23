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На вокзалі у Гамбурзі чоловік з ножем напав на оточуючих, є поранені

Нападника заарештували.

На вокзалі у Гамбурзі чоловік з ножем напав на оточуючих, є поранені
Ілюстративне фото
Фото: Alexander Franz/tv7news.de/dpa/picture alliance

Сьогодні ввечері на вокзалі у Гамбурзі в Німеччині чоловік з ножем напав на оточуючих. 

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що поранення отримали щонайменше 12 людей. 

Троє жертв перебувають у критичному стані, ще троє отримали серйозні поранення, а шестеро отримали легкі травми.

Місцева поліція повідомила про арешт підозрюваного у нападі, мотив його дій поки що незрозумілий.

  • У Німеччині внаслідок нападу з ножем загинув чоловік і дворічний хлопчик. Підозрюваний атакував групу дитячого садка в парку.
  • В лютому у Мюнхені автомобіль збив групу людей біля залізничного вокзалу, постраждало 20 людей. Інцидент стався приблизно за 1,5 кілометра від місця проведення Мюнхенської конференції з безпеки.
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