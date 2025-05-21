Німецькі ультраправі зазнали невдачі на виборах до керівних посад у комітетах Бундестагу

Аліса Вайдель, екскандидат на посаду канцлера від АдН у 2025 році

Друга за величиною парламентська франція “Альтернатива для Німеччини” (АдН) має право на шістьох голів комітетів у Бундестазі, але, ймовірно, не отримає жодного.

Про це повідомляє Welt.

Бундестаг оголосив, що кандидати від АдН не пройшли вибори у шести комітетах, у яких партія мала право пропонувати голову. Більшість членів комітету проголосували проти представників АдН таємним голосуванням.

АдН хотіла призначити голів комітетів з питань бюджету, внутрішніх справ, правових питань, фінансів, праці та соціальних справ, а також з питань петицій.

“Це повністю суперечить звичаям участі в парламентських роботах”, – сказала лідерка АдН Аліса Вайдель.

Водночас політики з інших опозиційних партій захищали необрання представників АдН.

Зокрема речник Партії зелених Марсель Еммеріх після засідання комітету заявив, що кандидат від підтвердженої правоекстремістської партії не може нести відповідальність за вирішення питань внутрішньої політики.

“Будь-хто, хто навмисно порушує наші демократичні процеси та маргіналізує людей у нашій країні за допомогою етнічних ідеологій, не може головувати на наших засіданнях чи представляти комітет за кордоном”, – сказав він.