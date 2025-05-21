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Російський корабель виконував “підозрілі маневри” поблизу кабелю до Швеції, ‒ Туск

Підводний кабель потужністю 600 мегават з'єднує шведське узбережжя поблизу Карлсгамна з Усткою на півночі Польщі.

Російський корабель виконував “підозрілі маневри” поблизу кабелю до Швеції, ‒ Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Фото: ОПУ

Російський корабель з “тіньового флоту”, що підпадає під санкції, здійснював підозрілі маневри поблизу електропроводки, що з'єднує Польщу зі Швецією.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на соцплатформі X, пише Reuters.

“Після ефективного втручання наших військових корабель поплив до одного з російських портів”, – додав він. 

За словами Туска, до місця події прямував катер ВМС Польщі "Гевеліуш".

Підводний кабель потужністю 600 мегават з'єднує шведське узбережжя поблизу Карлсгамна з Усткою на півночі Польщі та дозволяє обом мережам покладатися на транскордонні постачання, коли електроенергія дешевша в іншій системі.

НАТО посилило безпеку в Балтійському регіоні після серії інцидентів, в яких було пошкоджено силові кабелі, телекомунікаційні лінії та газопроводи після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що кабель належить польському оператору мережі PSE.
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