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Понад 80 редакторів видань Європи закликали Угорщину не приймати "закон про іноагентів"

Вони закликали свої відповідні уряди та інституції Європейського Союзу докласти зусиль, щоб запобігти прийняттю закон.

Понад 80 редакторів видань Європи закликали Угорщину не приймати "закон про іноагентів"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Понад 80 редакторів провідних європейських новинних агентств підписали петицію із закликом до Угорщини не схвалювати закон про обмеження діяльності ЗМІ та правозахисних груп, що фінансуються з-за кордону.

Про це пише Reuters.

Законопроект, який минулого тижня подала партія Віктора Орбана "Фідес", передбачає складення "чорного списку" організацій, які отримують іноземне фінансування, та обмеження або навіть закриття їхньої діяльності, якщо уряд вирішить, що вони загрожують Угорщині та її безпеці. 

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Петицію підписали 84 редактори таких видань, як Guardian у Великій Британії, Liberation у Франції, Gazeta Wyborcza у Польщі, ORF в Австрії, SME у Словаччині та Hospodarske Noviny у Чеській Республіці та інші. 

Підписанти заявили, що "Фідес" застосовує "ту саму авторитарну тактику, яку спостерігали в Росії". РФ ще у 2012 році ухвалила схожий закон.

У зверненні йдеться, що збереження вільної преси є як внутрішньоугорською, так і загальноєвропейською проблемою, "особливо в регіоні, де дедалі більше популістських лідерів переймають методи Віктора Орбана".

Вони закликали свої відповідні уряди та інституції Європейського Союзу докласти зусиль, щоб запобігти прийняттю закону, заявивши, що він суперечить договорам ЄС.

Обговорювати цей законопроєкт мали у вівторок, а голосування заплановане на середину червня. Як зазначає видання, вірогідно, що документ приймуть, оскільки партія "Фідес" має абсолютну більшість у парламенті.

Орбан у березні пообіцяв припинити іноземне фінансування незалежних ЗМІ та лідерів опозиції. Критики назвали це кроком для зміцнення його позицій напередодні виборів, які мають відбутися у 2026 році та будуть запеклими. 

  • 14 травня партія "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана внесла в середу до парламенту законопроєкт, який критики назвали атакою на громадянське суспільство.
  • Одразу після внесення на розгляд цього закону в Угорщині десятки новинних агентств, аналітичних центрів та правозахисних груп підписали листа з протестами проти цього документу. 
  • Якщо закон приймуть, то банківські рахунки організацій, діяльність яких уряд вважає загрозою, будуть контролюватися, а кошти з-за кордону, які вважаються загрозою, можуть бути заблоковані.
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