Понад 80 редакторів видань Європи закликали Угорщину не приймати "закон про іноагентів"

Вони закликали свої відповідні уряди та інституції Європейського Союзу докласти зусиль, щоб запобігти прийняттю закон.

Понад 80 редакторів провідних європейських новинних агентств підписали петицію із закликом до Угорщини не схвалювати закон про обмеження діяльності ЗМІ та правозахисних груп, що фінансуються з-за кордону.

Про це пише Reuters.

Законопроект, який минулого тижня подала партія Віктора Орбана "Фідес", передбачає складення "чорного списку" організацій, які отримують іноземне фінансування, та обмеження або навіть закриття їхньої діяльності, якщо уряд вирішить, що вони загрожують Угорщині та її безпеці.

Петицію підписали 84 редактори таких видань, як Guardian у Великій Британії, Liberation у Франції, Gazeta Wyborcza у Польщі, ORF в Австрії, SME у Словаччині та Hospodarske Noviny у Чеській Республіці та інші.

Підписанти заявили, що "Фідес" застосовує "ту саму авторитарну тактику, яку спостерігали в Росії". РФ ще у 2012 році ухвалила схожий закон.

У зверненні йдеться, що збереження вільної преси є як внутрішньоугорською, так і загальноєвропейською проблемою, "особливо в регіоні, де дедалі більше популістських лідерів переймають методи Віктора Орбана".

Вони закликали свої відповідні уряди та інституції Європейського Союзу докласти зусиль, щоб запобігти прийняттю закону, заявивши, що він суперечить договорам ЄС.

Обговорювати цей законопроєкт мали у вівторок, а голосування заплановане на середину червня. Як зазначає видання, вірогідно, що документ приймуть, оскільки партія "Фідес" має абсолютну більшість у парламенті.

Орбан у березні пообіцяв припинити іноземне фінансування незалежних ЗМІ та лідерів опозиції. Критики назвали це кроком для зміцнення його позицій напередодні виборів, які мають відбутися у 2026 році та будуть запеклими.