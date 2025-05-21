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Європейський Союз перегляне угоду про політичні та економічні зв'язки з Ізраїлем

Блок вивчить, чи дотримується Ізраїль положення про права людини в угоді.

Європейський Союз перегляне угоду про політичні та економічні зв'язки з Ізраїлем
Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас
Фото: ЕРА/UPG

Європейський Союз перегляне пакт, так звана угоду про асоціацію, що регулює його політичні та економічні зв'язки з Ізраїлем, через “катастрофічну” ситуацію у Смузі Гази.

Про це заявила у вівторок голова дипломатії ЄС Кая Каллас після зустрічі міністрів закордонних справ блоку, пише Reuters.

Міжнародний тиск на Ізраїль зріс останніми днями на тлі скарг на брак гуманітарної допомоги, що надходить до Гази, та розпочатого урядом прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу нового військового наступу в анклаві.

Дипломати повідомили, що 17 з 27 членів ЄС підтримали перегляд, який буде зосереджений на тому, чи дотримується Ізраїль положення про права людини в угоді. Переглянути угоду запропонував міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

“Ситуація в Газі катастрофічна. Допомога, яку дозволив Ізраїль, звичайно, вітається, але це крапля в морі. Допомога повинна надходити негайно, без перешкод і масштабно, тому що це те, що потрібно”, – сказав Каллас журналістам.

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Ізраїльські чиновники заявили, що їхні операції в Газі необхідні для знищення ХАМАСу, палестинського угруповання, відповідального за напади на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Згідно з пактом, який набув чинності у 2000 році, ЄС та Ізраїль погодилися, що їхні відносини “будуть базуватися на повазі до прав людини та демократичних принципів, якими вони керуються у своїй внутрішній та міжнародній політиці”.
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