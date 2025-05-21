«Великі его», загадковий «меморандум» і «посилення тиску» з боку Європи

Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, співробітник Центру міжнародної безпеки Стенфордського університету, якого теж цитує Financial Times , назвав цю розмову перемогою для Путіна. На думку Пайфера, Трамп «чітко дав зрозуміти, що припинення вогню не відбудеться найближчим часом, тому Росія може продовжувати війну. І жодних додаткових санкцій все одно не застосовуватимуть».

Пізніше того самого дня Трамп зізнався журналістам, що навіть не вимагав від Путіна, як робив це раніше, припинити бомбардувати українські міста і селища.

«Негайні переговори» про припинення вогню та війни розпочалися так само, як була виконана обіцянка Трампа припинити війну в Україні першого дня другого терміну — ніяк. Натомість у багатьох аналітиків по обидва боки океану виникло відчуття, а в декого навіть упевненість, що лідер США готовий відмовитися від цієї своєї обіцянки, тобто ролі посередника в припиненні війни. Нагадаємо, днями Трамп заявляв, що «нічого не відбудеться», поки він не зустрінеться з Путіним . Щоправда, чи має намір зустрітися, не уточнював...

Поклавши нарешті слухавку, зачарований «чудовими», за його висловом, тоном і духом розмови, Дональд Трамп написав у Truth , що «Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та, що ще важливіше, ПРИПИНЕННЯ війни». І що він уже поінформував про це президента України Володимира Зеленського, президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Фінляндії Александера Стубба, а прийняти переговори зацікавлений Ватикан.

«Тон двогодинної розмови був настільки дружнім, що жоден президент не хотів першим покласти слухавку». Було б, як кажуть, смішно і зворушливо, якби не було так сумно. Це про понеділкову телефонну розмову президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з Путіним. Коментар радника Путіна з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова, якого процитувала Financial Times .

Нагадаємо, півтора тижня тому президент США в унісон з іншими західними лідерами погрожував запровадити щодо Росії нові «нищівні санкції», якщо вона не погодиться негайно припинити вогонь.

Фото: rfi.fr

Однак у понеділок, спілкуючись із журналістами, Трамп дав зрозуміти, що наразі не має наміру запроваджувати додаткові або посилювати наявні санкції. Це робити не варто, вважає він, бо «існує шанс на прогрес у переговорах», а нові обмеження «зроблять усе значно гіршим». Трамп також зауважив, що до врегулювання війни в Україні «залучені дуже великі его», але він сподівається, що «дещо має вдатися».

Ба більше, у своєму дописі після розмови з Путіним Дональд Трамп повідомив, що «Росія хоче вести масштабну ТОРГІВЛЮ зі США, коли це катастрофічне кровопролиття закінчиться», і він з цим згоден. «Для Росії існує величезна можливість створити дуже велику кількість робочих місць і багатств. Її потенціал БЕЗМЕЖНИЙ», — констатував Трамп, додавши, що «так само Україна може бути великим бенефіціаром торгівлі в процесі відбудови своєї країни».

До слова, Путін, коментуючи розмову з Трампом, про негайні перемовини з Україною не згадав жодним словом. Росія готова працювати з Україною над якимось «меморандумом» про майбутню мирну угоду, зауважив він. У ньому йтиметься, зокрема, про «можливе припинення вогню на певний період часу, якщо будуть досягнуті певні домовленості». Він також вкотре повторив, що головною метою Росії залишається усунути якісь «корінні причини цієї кризи». Про який «меморандум» мова і звідки взялася ця ідея — достеменно невідомо, окрім хіба що самого Путіна.

«Примус Росії до миру». Версія Зеленського

Президент України Володимир Зеленський, вочевидь, не згоден з тим, що санкції щодо Кремля унеможливлять «прогрес у переговорах». «Якщо росіяни не готові припиняти вбивства, за це мають бути сильніші санкції. Тиск на Росію спонукатиме її до реального миру — це очевидно для всіх у світі», — наголосив Зеленський, розповідаючи про понеділкове спілкування зі своїм американським колегою. Глава нашої держави також вкотре підтвердив, що Україна готова до прямих перемовин з Росією в будь-якому форматі, який дасть результат, і розглядає всі можливі майданчики.

Фото: ОПУ

Підбиваючи підсумки понеділкових переговорів з Дональдом Трампом у розмові з медійниками, Володимир Зеленський припустив, що варіантом є зустріч з Росією за участю представників України, США, країн Євросоюзу та Великої Британії. Провести її можна в Туреччині, де минулого тижня були перемовини України й Росії, Ватикані, який запропонував себе як майданчик, або ж у нейтральній Швейцарії. «Ми розглядаємо ці три майданчики. Усі три країни хороші, не хочу проговорювати, де комфортніше. Питання не про комфорт, питання, хто зможе це організувати з відповідним результатом після закінчення зустрічі», — зауважив Зеленський.

«Побоювання» в європейських столицях

Та сама Financial Times в іншій статті на цю тему стверджує, посилаючись на людину, знайому з розмовою, що європейські лідери були приголомшені розповіддю президента США про його домовленості з Путіним.

«У європейських столицях лідери побоюються, що Трамп може укласти угоду з Путіним, погодившись на його максималістські вимоги, і продасть інтереси України у своєму поспіху припинити бойові дії», — зазначає видання.

Якщо європейські лідери й були приголомшені, вони доволі швидко отямилися.

У вівторок, 20 травня, Євросоюз схвалив 17-й пакет санкцій щодо Росії. Топдипломатка ЄС Кая Каллас повідомила, що цілями стали понад 200 суден російського тіньового флоту.

Фото: EPA/UPG Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас виступає з заявою спілкується зі ЗМІ в день засідання Європейської ради в Люксембурзі, 14 квітня 2025 року.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, який напрацьовує обмежувальні заходи в межах санкційної групи Єрмака-Макфолла, коментуючи цей пакет, сказав, що він містить комплексні заходи, які б'ють по схемах обходу експортного контролю. Заплановані обмежувальні заходи стосуються ще 17 фізичних та 58 юридичних осіб. Загалом обмеження накладено вже на 342 судна.

Під санкції також потрапляють російські військові структури, пов’язані з використанням проти українців хімічної зброї.

Насправді цей пакет санкцій був анонсований ще до того, як небажання Росії погоджуватися на 30-денне припинення вогню стало очевидним. Тепер ЄС працює над новим санкційним пакетом — через те, що Москва відмовилася наближатися до завершення війни.

Велика Британія зі свого боку оголосила про широкомасштабні санкції щодо Росії, спричинені небажанням Путіна припинити вогонь.

“Позаяк президент Путін безжально посилює свої удари проти невинних українців, Велика Британія посилює тиск, запроваджуючи цілу низку з 100 нових санкцій”, — йдеться в повідомленні.

100 нових санкцій поширюються на російський військовий, енергетичний та фінансовий сектори, а також на тих, хто веде інформаційну війну Путіна проти України.

Фото: EPA/UPG Зліва- направо: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі та глава МЗС Німеччини Гюнтер Сауттер після перемовин в Парижі 17 квітня 2025

На зустрічі міністрів оборони і закордонних справ ЄС, що відбувалася у вівторок в Брюсселі, Кая Каллас закликала США вжити сильних заходів щодо Росії, якщо Москва не піде на угоду про припинення вогню. Каллас нагадала про обіцянку Вашингтона застосувати у цьому випадку нові санкції.

Зараз ЄС хотів би побачити ці наслідки, наголосила Кая Каллас.

На жаль, наразі прогнози щодо виконання Вашингтоном своїх обіцянок здебільшого невтішні. А Москва, на думку західних аналітиків, із серйозними переговорами зволікатиме, принаймні, доти, доки віритиме в успіх літнього наступу її війська.