РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Саадулаєва А.І.,

за участю секретаря: Лишняк А.О.,

від позивача: представник Косінова Г.В.,

від відповідачів: представник Крат В.Ф.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження в приміщенні суду цивільну справу за позовом Портнова Андрія Володимировича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «ЛБ», Громадської організації «Стейтвотч», Канєвського Гліба Олександровича, Інтернет видання The Kyiv Independent в особі головного редактора Руденко Ольги Ярославівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо позову: Перун Віра журналіст Інтернет-видання «LB.ua», автор публікації, про захист честі, гідності та ділової репутації і спростування недостовірної інформації,

Керуючись ст.ст. 259, 265, 268, 273, 353-355 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Портнова Андрія Володимировича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «ЛБ», Громадської організації «Стейтвотч», Канєвського Гліба Олександровича, Інтернет видання The Kyiv Independent в особі головного редактора Руденко Ольги Ярославівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо позову: Перун Віра журналіст Інтернет-видання «LB.ua», автор публікації, про захист честі, гідності та ділової репутації і спростування недостовірної інформації - задовольнити.

Визнати недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Портнова Андрія Володимировича (АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), інформацію, поширену 07 вересня 2023 р. на веб-сайті Інтернет-видання The Kyiv Independent у публікації під назвою: «Україна запроваджує санкції проти дрібних проросійських політиків, залишаючи поза увагою найбільш відомі фігури», за адресою в мережі Інтернет: https://kyivindependent.com/ukraine-imposes-sanctions-on-petty-pro-russian-politicians-yet-ignores-most-high-profile-ones/?fbclid=IwAR107A1mWAGbMwxATU15vQfBSiSVhyPIeasCiaLrfV0iAy2gEiedXJ1eQHk у наступних фразах:

«…проросійських політиків.. Поміж таких фігур: …Андрій Портнов…»;

«..Андрій Портнов, який здобув свою ганебну репутацію за відкриту підтримку Росії…»

Визнати недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Портнова Андрія Володимировича (АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), інформацію, поширену 07 вересня 2023 р. на веб-сайті https://lb.ua/ у публікації під назвою: «Україна не застосовує санкції до щонайменше 25 провідних проросійських політиків, які підтримували режим Путіна, - ЗМІ», за адресою в мережі Інтернет: https://lb.ua/economics/2023/09/07/573827_ukraina_zastosovuie_sanktsii.html в наступних фразах:

«… проросійських політиків, які підтримували режим Путіна…» (у назві публікації); «… До прикладу, …Андрій Портнов…».

Зобов'язати Інтернет-видання The Kyiv Independent в особі головного редактора Руденко Ольги Ярославівни (адреса реєстрації: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2), Громадську організацію «Стейтвотч» (адреса реєстрації: 09117, Київська область, м. Біла Церква, вул. Вокзальна, буд. 22, кв. 32, ЄДРПОУ 39663870) та Канєвського Глєба Олександровича (адреса реєстрації: АДРЕСА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3) протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту набрання рішенням у даній справі законної сили спростувати поширену 07 вересня 2023 року у публікації під назвою: «Україна запроваджує санкції проти дрібних проросійських політиків, залишаючи поза увагою найбільш відомі фігури», за адресою в мережі Інтернет: https://kyivindependent.com/ukraine-imposes-sanctions-on-petty-pro-russian-politicians-yet-ignores-most-high-profile-ones/?fbclid=IwAR107A1mWAGbMwxATU15vQfBSiSVhyPIeasCiaLrfV0iAy2gEiedXJ1eQHk, недостовірну інформацію про Портнова Андрія Володимировича шляхом розміщення на веб-сайті Інтернет-видання The Kyiv Independent: https://kyivindependent.com/ вступної та резолютивної частини рішення суду у цій справі під заголовком «Спростування».

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «ЛБ» (Адреса реєстрації: 01001, Україна, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 18-Б, ЄДРПОУ 36592561) протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту набрання рішенням у даній справі законної сили спростувати поширену 07 вересня 2023 року на веб-сайті https://lb.ua/ у публікації під назвою: «Україна не застосовує санкції до щонайменше 25 провідних проросійських політиків, які підтримували режим Путіна, - ЗМІ», за адресою в мережі Інтернет: https://lb.ua/economics/2023/09/07/573827_ukraina_zastosovuie_sanktsii.html, недостовірну інформацію про Портнова Андрія Володимировича шляхом розміщення на веб-сайті https://lb.ua/ вступної та резолютивної частини рішення суду у цій справі під заголовком «Спростування».

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «ЛБ» (адреса реєстрації: 01001, Україна, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 18-Б, ЄДРПОУ 36592561) на користь Портнова Андрія Володимировича (АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) 1073 (одна тисяча сімдесят три) грн. 60 коп. витрат на судовий збір та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 20000 (двадцять тисяч) грн. 00 коп.

Стягнути з Громадської організації «Стейтвотч» (адреса реєстрації: 09117, Київська область, м. Біла Церква, вул. Вокзальна, буд. 22, кв. 32, ЄДРПОУ 39663870) на користь Портнова Андрія Володимировича (АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) 1073 (одна тисяча сімдесят три) грн. 60 коп. витрат на судовий збір та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 20000 (двадцять тисяч) грн. 00 коп.

Стягнути з Канєвського Глєба Олександровича (адреса реєстрації: АДРЕСА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3) на користь Портнова Андрія Володимировича (АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) 1073 (одна тисяча сімдесят три) грн. 60 коп. витрат на судовий збір та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 20000 (двадцять тисяч) грн. 00 коп.

Стягнути з Інтернет-видання The Kyiv Independent в особі головного редактора Руденко Ольги Ярославівни (АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2) на користь Портнова Андрія Володимировича (АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) 1073 (одна тисяча сімдесят три) грн. 60 коп. витрат на судовий збір та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 20000 (двадцять тисяч) грн. 00 коп.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано, або після перегляду рішення в апеляційному порядку, якщо його не скасовано.

Повний текст рішення виготовлено 03 жовтня 2024 року.