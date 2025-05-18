Посолка ЄС в Україні: "Росія розуміє лише мову сили"

Політикиня так відреагувала на дроновуатаку РФ.

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на російську атаку дронами по Україні, через яку загинула жінка.

Про це вона написала вона в соцмережі Х.

"Невпинні атаки Росії тривають. Поки вона вдає, що займається дипломатією. Гучні вибухи чути по всій Україні. Жінку вбили у власному будинку в Києві. Росія розуміє лише мову сили", - йдеться у повідомленні.

Russia’s relentless attacks continue. While it pretends to engage in diplomacy.



Loud explosions heard across Ukraine. A woman killed in her own home in Kyiv.



Russia understands only the language of force. https://t.co/2WIeCHYibs — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) May 18, 2025