Посолка ЄС в Україні: "Росія розуміє лише мову сили"

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на російську атаку дронами по Україні, через яку загинула жінка.
Про це вона написала вона в соцмережі Х.
"Невпинні атаки Росії тривають. Поки вона вдає, що займається дипломатією. Гучні вибухи чути по всій Україні. Жінку вбили у власному будинку в Києві. Росія розуміє лише мову сили", - йдеться у повідомленні.
Russia’s relentless attacks continue. While it pretends to engage in diplomacy.— Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) May 18, 2025
Loud explosions heard across Ukraine. A woman killed in her own home in Kyiv.
Russia understands only the language of force. https://t.co/2WIeCHYibs
- У ніч на 18 травня Росія атакувала Україну 273-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Сили ППО знищили 88 ударних дронів.