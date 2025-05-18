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Посолка ЄС в Україні: "Росія розуміє лише мову сили"

Політикиня так відреагувала на дроновуатаку РФ. 

Посолка ЄС в Україні: "Росія розуміє лише мову сили"
Фото: Facebook/Katarina Mathernova

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на російську атаку дронами по Україні, через яку загинула жінка.

Про це вона написала вона в соцмережі Х.

"Невпинні атаки Росії тривають. Поки вона вдає, що займається дипломатією. Гучні вибухи чути по всій Україні. Жінку вбили у власному будинку в Києві. Росія розуміє лише мову сили", - йдеться у повідомленні. 

  • У ніч на 18 травня Росія атакувала Україну 273-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Сили ППО знищили 88 ударних дронів.
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