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Володимир Зеленський обговорив з колегою з Чорногорії євроінтеграцію країн та тиск на Росію

Також вони обговорили перспективи співпраці між країнами в різних галузях.

Володимир Зеленський обговорив з колегою з Чорногорії євроінтеграцію країн та тиск на Росію
Володимир Зеленський та Яков Мілатович
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Під час зустрічі президенти детально обговорили позицію Росії та необхідність збільшення тиску заради миру.

Також Зеленський та Мілатович обговорили перспективи співпраці між країнами в різних галузях і домовилися працювати над її розвитком.

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Окрема увага співрозмовники приділили євроінтеграції України та Чорногорії, та домовилися продовжувати обмін досвідом у цьому процесі.

Крім того президенти узгодили графік найближчих заходів за участю лідерів країн Південно-Східної Європи.
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