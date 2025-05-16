Президент Зеленський обговорив оборонне партнерство із Прем'єром Швеції

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Сторони обговорили перемовини у Стамбулі, оборонне партнерство та співпрацю в "коаліції охочих".
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
"З Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном мали змістовну розмову про переговори в Стамбулі, посилення тиску на Росію та наші подальші спільні дії", — зазначає президент України.
Окремо сторони зупинилися на співпраці в межах "коаліції охочих", гарантіях безпеки та оборонному партнерстві.
"Вдячний Швеції та країнам Північної Європи і Балтії за спільну заяву на підтримку повного й безумовного припинення вогню на 30 днів та прямих переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні. Це важливо, щоб дати шанс справжній дипломатії", — додає Зеленський.
- У Тірані Президент України зустрівся із президентами Європейської ради Антоніу Коштою та Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також глава держави обговорив кроки для досягнення сталого миру та двосторонню співпрацю із президенткою Молдови Маєю Санду.