Президент Зеленський обговорив оборонне партнерство із Прем'єром Швеції

Також сторони обговорили співпрацю України і Швеції в межах "коаліції охочих".

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Сторони обговорили перемовини у Стамбулі, оборонне партнерство та співпрацю в "коаліції охочих".

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"З Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном мали змістовну розмову про переговори в Стамбулі, посилення тиску на Росію та наші подальші спільні дії", — зазначає президент України.

Окремо сторони зупинилися на співпраці в межах "коаліції охочих", гарантіях безпеки та оборонному партнерстві.

"Вдячний Швеції та країнам Північної Європи і Балтії за спільну заяву на підтримку повного й безумовного припинення вогню на 30 днів та прямих переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні. Це важливо, щоб дати шанс справжній дипломатії", — додає Зеленський.