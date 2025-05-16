Зеленський зустрівся з керівниками Євроради і Єврокомісії

Володимир Зеленський провів зустріч із президентами Європейської ради Антоніу Коштою та Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
За словами Зеленського, він розповів їм про сьогоднішні переговори із росіянами у Стамбулі.
«Тиску на Росію має бути більше, якщо вона не погодиться на повне й безумовне припинення вогню. Тому вдячний за підготовку 17-го санкційного пакету. Розраховуємо, що він торкнеться всього, що фінансує російську військову машину: банків, нафти, енергетики, металургії та тіньового флоту», - наголосив український президент.
Він додав, що окрема увага зосереджена на русі України до ЄС. Зокрема, йдеться про можливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і торговельній співпраці.
- Днями Кабмін затвердив дорожні карти для відкриття першого кластера у передвступних переговорах України та ЄС.
- Нещодавно віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що вдалося досягнути домовленості з Єврокомісією та державами-членами ЄС щодо одночасного відкриття всіх переговорних напрямків щодо вступу України в Євросоюз.
- У квітні Єврокомісія заявила, що скринінг законодавства України для вступу у ЄС завершиться восени 2025 року і що наразі опрацювали половину кластерів.
- На початку травня Єврокомісія підтвердила підтримку відкриття Кластера 1 у переговорах із Україною і Молдовою.