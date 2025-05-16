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Зеленський зустрівся з керівниками Євроради і Єврокомісії

Обговорили перемовини із РФ у Стамбулі і нові санкції проти Росії.

Зеленський зустрівся з керівниками Євроради і Єврокомісії
Володимри Зеленський і Антоніу Кошта
Фото: скриншот відео

Володимир Зеленський провів зустріч із президентами Європейської ради Антоніу Коштою та Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн

За словами Зеленського, він розповів їм про сьогоднішні переговори із росіянами у Стамбулі. 

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«Тиску на Росію має бути більше, якщо вона не погодиться на повне й безумовне припинення вогню. Тому вдячний за підготовку 17-го санкційного пакету. Розраховуємо, що він торкнеться всього, що фінансує російську військову машину: банків, нафти, енергетики, металургії та тіньового флоту», - наголосив український президент.

Він додав, що окрема увага зосереджена на русі України до ЄС. Зокрема, йдеться про можливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і торговельній співпраці.

  • Днями Кабмін затвердив дорожні карти для відкриття першого кластера у передвступних переговорах України та ЄС.
  • Нещодавно віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що вдалося досягнути домовленості з Єврокомісією та державами-членами ЄС щодо одночасного відкриття всіх переговорних напрямків щодо вступу України в Євросоюз.
  • У квітні Єврокомісія заявила, що скринінг законодавства України для вступу у ЄС завершиться восени 2025 року і що наразі опрацювали половину кластерів.
  • На початку травня Єврокомісія підтвердила підтримку відкриття Кластера 1 у переговорах із Україною і Молдовою.
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