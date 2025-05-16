Зеленський зустрівся з керівниками Євроради і Єврокомісії

Обговорили перемовини із РФ у Стамбулі і нові санкції проти Росії.

Володимир Зеленський провів зустріч із президентами Європейської ради Антоніу Коштою та Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами Зеленського, він розповів їм про сьогоднішні переговори із росіянами у Стамбулі.

«Тиску на Росію має бути більше, якщо вона не погодиться на повне й безумовне припинення вогню. Тому вдячний за підготовку 17-го санкційного пакету. Розраховуємо, що він торкнеться всього, що фінансує російську військову машину: банків, нафти, енергетики, металургії та тіньового флоту», - наголосив український президент.

Він додав, що окрема увага зосереджена на русі України до ЄС. Зокрема, йдеться про можливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і торговельній співпраці.