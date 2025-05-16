Росіяни знову атакували Херсон з БпЛА (оновлено)

Росіяни вкотре атакували з безпілотника Центральний район Херсона, унаслідок чого поранень зазнав 28-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 18:00 російські війська знову атакували Херсон з БпЛА. Під ворожий удар у Центральному районі потрапив 28-річний чоловік. В нього діагностували мінно-вибухову травму", — ідеться у повідомленні.

Нині медики його дообстежують.

За інформацією ОВА, орієнтовно о 18:40 армія РФ скинула вибухівку з дрона на 72-річного чоловіка у Корабельному районі.

Потерпілий дістав вибухову і черепно-мозкову травми, контузію та садна голови.

Бригада "швидкої" надала йому допомогу на місці. Від госпіталізації потерпілий відмовився.