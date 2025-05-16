У Харкові затримали жінку із 16-річною донькою за підозрою у підпалі авто військових

Затримані усвідомлювали, що знищують автомобілі, які належать військовослужбовцям.

У Харкові затримали 46-річну жінку і її 16-річну доньку за підозрою у підпалі автомобілів військових ЗСУ. Підозрювані зізналися, що усвідомлюють кому належали знищені авто.

Про це інформує Нацполіція України.

Відомо, що палії встигли пошкодити декілька автомобілів у Салтівському районі Харкова.

Затримані здійснювали підпали саме автомобілів, які за зовнішніми ознаками могли використовуватися військовослужбовцями. Вони застосовували пляшки із легкозаймистою сумішшю.

Внаслідок підпалів були пошкоджені автомобілі Mazda, Honda та позашляховик Mitsubishi. Додатково, під час однієї з пожеж, постраждав автомобіль ВАЗ-21093, який стояв поруч.

"Поліцейські опитали свідків та переглянули величезний масив відеозаписів з камер спостережень, які встановлені у місцях вчинення злочинів", — кажуть у поліції.

Паліями виявилися 46-річна жінка та її 16-річна дочка. Затримані усвідомлювали, що знищують автомобілі, які належать військовослужбовцям.

Слідчі повідомили зловмисницям про підозри за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.