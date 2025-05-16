Зеленський і лідери «коаліції охочих» зателефонували Трампу (оновлення)

Прем'єр-міністр Великобританії заявив журналістам, що "позиція Росії явно неприйнятна". Зеленський закликає до введення санкцій проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський і лідери «коаліції охочих» провели спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає «Суспільне».

Крім Зеленського, до розмови доєдналися президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За словами Никифорова, перемовини в Стамбулі були основною темою розмови з американським лідером. «Деталі скоро будуть», – додав прессекретар.

Прем'єр-міністр Великобританії заявив журналістам у Тирані, що "позиція Росії явно неприйнятна".

«Ми тісно погоджуємо та координуємо наші дії і продовжуватимемо це робити», - додав глава британського уряду, цитує його The Telegraph.

Оновлення. Зеленський заявив опісля, що Україна "готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій".

"Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає", - наголосив український президент.