Зеленський і лідери «коаліції охочих» зателефонували Трампу (оновлення)

Президент України Володимир Зеленський і лідери «коаліції охочих» провели спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом.
Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає «Суспільне».
Крім Зеленського, до розмови доєдналися президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
За словами Никифорова, перемовини в Стамбулі були основною темою розмови з американським лідером. «Деталі скоро будуть», – додав прессекретар.
Прем'єр-міністр Великобританії заявив журналістам у Тирані, що "позиція Росії явно неприйнятна".
«Ми тісно погоджуємо та координуємо наші дії і продовжуватимемо це робити», - додав глава британського уряду, цитує його The Telegraph.
Оновлення. Зеленський заявив опісля, що Україна "готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій".
"Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає", - наголосив український президент.
- 16 травня у Стамбулі відбулися перемовини між делегаціями України і РФ. Вони тривали менше двох годин. Reuters і Sky News з посиланням на українське джерело у делегації писали, що Росія висунула нереалістичні вимоги – відвести війська з її власної території як передумову для того, аби окупанти припинили вогонь.
- Сторони обговорювали два основні питання: обміну полонених у форматі 1000 на 1000 і припинення вогню, сказав згодом голова делегації, міністр оборони Рустем Умєров.