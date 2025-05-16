“Репортери без кордонів” звинуватили Росію в обстрілі готелів з журналістами з метою змусити пресу замовкнути

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року як українські, так і іноземні журналісти потрапляють під російський вогонь — навіть у своїх готелях, які також функціонують як їхні робочі місця.

Про це свідчить новий звіт «Репортерів без кордонів» (RSF) та української правозахисної організації Truth Hounds (TH), де задокументовані ці напади, правопорушення, які рівносильні воєнним злочинам.

Трохи більше ніж за три роки — між 24 лютого 2022 року та 15 березня 2025 року — російські збройні сили завдали 31 удару по 25 українських готелях, більшість з яких розташовані в регіонах поблизу лінії фронту, таких як Харків (північний схід), Донецьк (схід), Дніпро (південний схід), Одеса (південь) та Київ, столиця.

У звіті йдеться, що лише один із цих готелів використовувався у військових цілях; у всіх інших розміщувалися цивільні особи, включаючи журналістів.

Один зі співробітників ЗМІ, радник Reuters з безпеки Раян Еванс, загинув під час удару по його готелю в серпні 2024 року в Краматорську, на сході України.

Загалом 25 журналістів та працівників ЗМІ потрапляли під такі обстріли в готелях, і щонайменше семеро отримали поранення.

«Російські удари по готелях, що приймають журналістів в Україні, не є випадковими чи безпідставними. Будівлі, що були атаковані, не є «українськими військовими базами», а журналісти всередині не є «найманцями», всупереч дезінформаційному наративу, який невпинно просувають усі рівні російської держави та прокремлівські ЗМІ. Ці напади є частиною ширшої стратегії сіяння терору та прагнення зменшити висвітлення війни. Цільовими атаками на цивільну інфраструктуру вони порушують міжнародне гуманітарне право та є воєнними злочинами. Винні мають бути притягнуті до відповідальності», – заявив очільник відділення «Репортерів без кордонів» в Україні Полін Мофрес.

Щонайменше 15 ударів було здійснено ракетами, запущеними з систем 9К720 «Іскандер», відомих своєю точністю. Деякі з них мають похибку лише близько 20 метрів.

Ці удари змінили умови праці українських та іноземних репортерів. Результати опитування місцевих та іноземних журналістів в Україні, проведеного для цього звіту:

З 2023 року 64 відсотки українських журналістів та 43 відсотки іноземних кореспондентів уникають проживання в готелях поблизу фронту;

13 відсотків усіх опитаних журналістів були змушені скоротити або призупинити відрядження в цих регіонах;

64 відсотки українських та міжнародних журналістів повідомляють про логістичні перешкоди для своїх репортажів через труднощі з доступом до безпечного житла;

44 відсотки журналістів страждають від стресу або психологічної травми після нападів на готелі.

Тепер журналісти користуються транспортними засобами без розпізнавальних знаків, відмовляються від написів «преса» на бронежилетах і вимикають геолокацію, щоб їх не помітили, що тепер є стратегією виживання. Деякі редакції обмежують ночівлі в готелях, надають перевагу приватному житлу і навіть забороняють своїм репортерам відвідувати певні зони. Українські журналісти адаптуються найшвидше завдяки своїм знанням цієї галузі.