У Reuters підтвердили загибель у Краматорську радника агентства з безпеки Раяна Еванса

У Reuters підтвердили загибель внаслідок удару росіян по готелю "Сапфір" у Краматорську на Донеччині радника агентства з безпеки Раяна Еванса, ще двоє журналістів отримали поранення.

Еванс був членом команди Reuters з шести осіб, яка висвітлювала війну в Україні.

Двоє журналістів агентства госпіталізовані. Відомо, що один із них отримав серйозні поранення.

“Ми терміново шукаємо більше інформації про напад, зокрема співпрацюючи з владою Краматорська, і ми підтримуємо наших колег та їхні сім’ї”, – повідомило видання.

Еванс, колишній британський військовий, працював з Reuters з 2022 року та консультував його журналістів щодо безпеки в усьому світі, зокрема в Україні, Ізраїлі та на Олімпіаді в Парижі. Йому було 38 років.

Три інші члени команди Reuters, які перебували в готелі під час удару, у безпеці, травмувань не отримали.