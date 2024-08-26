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На Миколаївщині через російську атаку поранені троє людей

У ОВА порадили зарядити пристрої.

На Миколаївщині через російську атаку поранені троє людей
Фото: скрін

У Миколаївській області через ранкову російську масовану атаку поранені троє людей.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"На зараз 3 поранених в результаті масованого ракетного обстрілу. Все під контролем. Заряджайте пристрої на всяк випадок. Пункти незламності ніхто не забув де знаходяться?", – написав Кім у телеграмі. 

  • Близько 1 години ночі ворог почав дронову атаку. Росія випустила велику кількість безпілотників, а після 7 ранку – ще й ракети.
  • Про загиблих повідомили в Луцьку, Запорізькій і Дніпропетровській областях. У Полтавській поранені п'ятеро.
  • У Київській області внаслідок російської атаки поранено людину, пошкоджена інфраструктура. 
  • Ціллю ворога знову стала енергетика. У містах – екстрені відключення, є перебої з водою.
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