На Миколаївщині через російську атаку поранені троє людей

У Миколаївській області через ранкову російську масовану атаку поранені троє людей.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"На зараз 3 поранених в результаті масованого ракетного обстрілу. Все під контролем. Заряджайте пристрої на всяк випадок. Пункти незламності ніхто не забув де знаходяться?", – написав Кім у телеграмі.