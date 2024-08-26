На Миколаївщині через російську атаку поранені троє людей

У Миколаївській області через ранкову російську масовану атаку поранені троє людей.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"На зараз 3 поранених в результаті масованого ракетного обстрілу. Все під контролем. Заряджайте пристрої на всяк випадок. Пункти незламності ніхто не забув де знаходяться?", – написав Кім у телеграмі.
- Близько 1 години ночі ворог почав дронову атаку. Росія випустила велику кількість безпілотників, а після 7 ранку – ще й ракети.
- Про загиблих повідомили в Луцьку, Запорізькій і Дніпропетровській областях. У Полтавській поранені п'ятеро.
- У Київській області внаслідок російської атаки поранено людину, пошкоджена інфраструктура.
- Ціллю ворога знову стала енергетика. У містах – екстрені відключення, є перебої з водою.