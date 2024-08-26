На межі Львівської і Закарпатської області кулеметники збили крилату ракету окупантів.
Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збиває крилату ракету на межі нашої та Львівської областей. Вона прямувала до нашого регіону.
“Дякуємо, побратими, за професіоналізм та збережені життя!”, ‒ зазначив Микита.
- Близько 1 години ночі ворог почав дронову атаку. Росія випустила велику кількість безпілотників, а після 7 ранку – ще й ракети.
- Про загиблих повідомили в Луцьку, Запорізькій і Дніпропетровській областях. У Полтавській поранені п'ятеро.
- Ціллю ворога знову стала енергетика.