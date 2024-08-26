“Дякуємо, побратими, за професіоналізм та збережені життя!”, ‒ зазначив Микита.

Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збиває крилату ракету на межі нашої та Львівської областей. Вона прямувала до нашого регіону.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

На межі Львівської і Закарпатської області кулеметники збили крилату ракету окупантів.

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