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На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури

Наразі немає інформації про постраждалих. 

На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки, фото ілюстративне
Фото: ДСНС

На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Є пошкодження вибуховою хвилею приватного будинку.

Про це повідомили у Вінницькій ОВА. 

Як зазначила перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна, станом на зараз інформація про загиблих відсутня.

На місця для ліквідації наслідків виїхали всі необхідні служби.

Наслідки атак встановлюються.

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