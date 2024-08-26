Наразі немає інформації про постраждалих.

На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Є пошкодження вибуховою хвилею приватного будинку.

Про це повідомили у Вінницькій ОВА.

Як зазначила перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна, станом на зараз інформація про загиблих відсутня.

На місця для ліквідації наслідків виїхали всі необхідні служби.

Наслідки атак встановлюються.