На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Є пошкодження вибуховою хвилею приватного будинку.
Про це повідомили у Вінницькій ОВА.
Як зазначила перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна, станом на зараз інформація про загиблих відсутня.
На місця для ліквідації наслідків виїхали всі необхідні служби.
Наслідки атак встановлюються.
- Раніше у області працювала ППО.
- Унаслідок російської атаки під удар потрапили 15 областей України. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали".
- Відомо про загиблих у Луцьку, Запорізькій та Дніпропетровській, Житомирській областях.
- Укренерго повідомило про застосування екстренних відключень.