У Вінницькій області спрацювала ППО

У Вінницькій області вранці 26 серпня спрацювала протиповітряна оборона. Про це повідомили на каналі "Оперативні новини Вінницької ОВА" в Telegram.

Місцева влада закликала перебувати в укриттях. Інші деталі поки невідомі.

"Залишайтесь в укриттях!" – наголосила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна.

О 8:47 повітряні сили попередили про нову загрозу для Вінниці, а також для Житомира.