У Вінницькій області спрацювала ППО

У Вінницькій області вранці 26 серпня спрацювала протиповітряна оборона. Про це повідомили на каналі "Оперативні новини Вінницької ОВА" в Telegram.
Місцева влада закликала перебувати в укриттях. Інші деталі поки невідомі.
"Залишайтесь в укриттях!" – наголосила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна.
О 8:47 повітряні сили попередили про нову загрозу для Вінниці, а також для Житомира.
- З ночі 26 серпня російська армія атакує Україну. Спершу вона випустила велику кількість дронів, а потім, після 7 ранку, ще й ракети. Вибухи лунали, зокрема, в Києві, Харкові, Одесі. В Полтавській області внаслідок атаки на промисловість поранені п'ятеро.