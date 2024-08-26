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У Вінницькій області спрацювала ППО

Мешканців закликали перебувати в укриттях. 

У Вінницькій області спрацювала ППО
Зенітно-ракетний комплекс MIM-104A Patriot.
Фото: EPA/UPG

У Вінницькій області вранці 26 серпня спрацювала протиповітряна оборона. Про це повідомили на каналі "Оперативні новини Вінницької ОВА" в Telegram. 

Місцева влада закликала перебувати в укриттях. Інші деталі поки невідомі.

"Залишайтесь в укриттях!" – наголосила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна. 

О 8:47 повітряні сили попередили про нову загрозу для Вінниці, а також для Житомира. 

  • З ночі 26 серпня російська армія атакує Україну. Спершу вона випустила велику кількість дронів, а потім, після 7 ранку, ще й ракети. Вибухи лунали, зокрема, в Києві, Харкові, Одесі. В Полтавській області внаслідок атаки на промисловість поранені п'ятеро.
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