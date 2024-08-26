Росія влаштувала багатогодинну атаку дронами, вранці випустила ракети і підняла 6 літаків Ту-22М3

Російська армія вночі та вранці 26 серпня влаштувала масовану атаку безпілотниками. Близько 00:50 Повітряні сили попередили про рух дронів через Сумську область у напрямку Полтавської.

Уже через годину військові повідомили, що груп дронів декілька. Вони рухалися різними напрямками.

Станом на 6:59:

БпЛА у Київській області у південно-західному напрямку.

БпЛА на Волині у західному напрямку

Група БпЛА на півночі Житомирської курсом на Рівненську область

БпЛА у Вінницькій курсом на захід.

БпЛА з Сумської на Чернігівську та Полтавську

Декілька груп БпЛА з Миколаївської у північно-західному напрямку.

БпЛА з Черкаської курсом на захід.

Декілька груп БпЛА з Харківської курсом на Полтавську область

БпЛА курсом на Полтаву.

БпЛА на півночі Дніпропетровської області постійно змінюють курс.

Декілька груп ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня.

Станом на 7:22 повітряна тривога триває.

Окрім того, близько 7:30 Повітряні сили повідомили, що ворог запустив і ракети та підняв авіацію – шість літаків ТУ-22М3.