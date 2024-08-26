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Росія влаштувала багатогодинну атаку дронами, вранці випустила ракети і підняла 6 літаків Ту-22М3

Ворог запустив велику кількість груп дронів. 

Росія влаштувала багатогодинну атаку дронами, вранці випустила ракети і підняла 6 літаків Ту-22М3
Фото: Сили оборони Півдня

Російська армія вночі та вранці 26 серпня влаштувала масовану атаку безпілотниками. Близько 00:50 Повітряні сили попередили про рух дронів через Сумську область у напрямку Полтавської. 

Уже через годину військові повідомили, що груп дронів декілька. Вони рухалися різними напрямками. 

Станом на 6:59: 

  • БпЛА у Київській області у південно-західному напрямку.
  • БпЛА на Волині у західному напрямку
  • Група БпЛА на півночі Житомирської курсом на Рівненську область
  • БпЛА у Вінницькій курсом на захід.
  • БпЛА з Сумської на Чернігівську та Полтавську
  • Декілька груп БпЛА з Миколаївської у північно-західному напрямку.
  • БпЛА з Черкаської курсом на захід.
  • Декілька груп БпЛА з Харківської курсом на Полтавську область
  • БпЛА курсом на Полтаву.
  • БпЛА на півночі Дніпропетровської області постійно змінюють курс.
  • Декілька груп ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня.

Станом на 7:22 повітряна тривога триває.

Окрім того, близько 7:30 Повітряні сили повідомили, що ворог запустив і ракети та підняв авіацію – шість літаків ТУ-22М3.

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