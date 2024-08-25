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Росіяни атакували дронами Херсон і Садове, поранені жителі

Обоє перебувають у лікарні.

Росіяни атакували дронами Херсон і Садове, поранені жителі
"швидка"
Фото: United24

Херсонська обласна військова адміністрація повідомила про нових поранених в області через російські обстріли.

Так, 25 серпня близько 17:30 через удар ворожого дрона у Херсоні постраждав 44-річний чоловік. 

Він отримав вибухову травму і уламкове поранення руки. Зараз чоловік у лікарні.

Згодом “швидка” доставила до медзакладу жителя села Садове, що неподалік від обласного центру. Чоловік теж постраждав унаслідок атаки російського БпЛА.

У момент удару потерпілий перебував на подвірʼї свого будинку. Він отримав вибухову травму, контузію та уламкові поранення голови. 

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