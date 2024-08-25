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Росіяни знищили вщент житловий будинок у Херсоні, загинула жінка

Рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки.

Росіяни знищили вщент житловий будинок у Херсоні, загинула жінка
Російська війська завдали авіаударів по Веселому Новокаховської громади Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія вдарила по житловому будинку у Дніпровському районі Херсона, з-під завалів деблокували тіло жінки. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Внаслідок “прильоту” оселя – знищена. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки", – ідеться у повідомленні. 

Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблої.

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