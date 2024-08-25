Росіяни знищили вщент житловий будинок у Херсоні, загинула жінка

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російська армія вдарила по житловому будинку у Дніпровському районі Херсона, з-під завалів деблокували тіло жінки.

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