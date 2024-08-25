Росіяни знищили вщент житловий будинок у Херсоні, загинула жінка

Російська армія вдарила по житловому будинку у Дніпровському районі Херсона, з-під завалів деблокували тіло жінки.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Внаслідок “прильоту” оселя – знищена. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки", – ідеться у повідомленні.
Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблої.
- У ніч на 25 серпня росіяни вдарили по будівлі готелю у Краматорську Донецької області. Відомо про двох постраждалих, під завалами перебуває одна людина.