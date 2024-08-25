На Сумщині внаслідок обстрілів РФ 10 людей поранені, троє з них — діти

Вночі і зранку на території зафіксовано 85 вибухів.

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Вночі російська армія вдарила по Верхньосироватській громаді Сумщини. Внаслідок ракетного удару поранені десятеро людей, з яких троє дітей.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Верхньосироватська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух), унаслідок чого поранено 10 цивільних осіб (з них 3 дітей)", — ідеться у повідомленні.

Також відомо, що внаслідок ворожих ударів по Сумській громаді, поранено 6 цивільних осіб, 1 особа загинула.

За інформацією ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів.

Обстрілів зазнали Сумська, Верхньосироватська Степанівська, Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади.