Внаслідок обстрілів Запорізької області постраждали троє цивільних

Відомо про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Минулої доби російська армія обстріляла 12 населених пунктів Запоріжжя, у Василівському районі — троє поранених.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Троє людей отримали поранення внаслідок російської атаки по Василівському району. Впродовж доби окупанти 335 разів били по 12 населених пунктах Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

Федоров поінформував, що війська РФ здійснили чотири авіаційні удари по Лобковому, П'ятихатках та Новоандріївці.

185 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.

Чотири обстріли РСЗВ накрили Степногірськ, Новоандріївку, Роботине та Малинівку.

142 артобстріли завдано по території Приморського, Степногірська, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Преображенки.

Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.