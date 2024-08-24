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Лубінець сподівається, що обміни полоненими з Росією стануть регулярними

Омбудсмен зазначив, що станом на зараз канал комунікації з російської стороною став більш системним.

Лубінець сподівається, що обміни полоненими з Росією стануть регулярними
Фото: Макс Требухов

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону заявив, що українська сторона продовжує комунікацію з Росією щодо майбутніх обмінів полоненими. Україна намагається, щоб ці обміни були щотижня, повідомляє РБК-Україна.

Омбудсмен зазначив, що станом на зараз канал комунікації між ним і російською колегою Тетяною Москальковою став більш періодичним та більш системним. Крім того, Україна почала отримувати більше інформації від російської сторони.

"Чи це може свідчити про те, що ми вийдемо на якесь періодичне проведення обмінних процесів? Станом на зараз не знаю. Але українська сторона робить все, щоб кожного тижня відбувалися обміни", – сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Лубінець наголосив, що одним із ключових факторів, який на це впливає, є кількість російських військовополонених в українському полоні.

"Завдяки хлопцям і дівчатам, які щодня беруть в полон росіян, і сьогоднішній обмін відбувся, і я сподіваюся, що обміни стануть періодичними", – резюмував він.

  • У День незалежності ще 115 українських захисників повернулися з російського полону. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби. 
  • Тим часом командир “Азову” заявив, що у сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного “азовця”. Чого вартують всі сказані сьогодні пафосні слова, якщо з-поміж 900 відданих Україні військовослужбовців, для котрих у російському полоні найгірше ставлення, додому не повернувся ніхто, написав Денис Прокопенко.
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