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Сергій “Волина” закликає підтримати петицію про проєкт “Прапор надії” про підтримку військовополонених

Його суть полягає у встановленні чорно-білого прапора під державним прапором України на всіх державних установах та ключових громадських місцях.

Сергій “Волина” закликає підтримати петицію про проєкт “Прапор надії” про підтримку військовополонених

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Белінського, оборонець Маріуполя Сергій “Волина” Волинський пропонує запустити соціальний проєкт і державний символ “Прапор надії”, який символізує боротьбу за повернення з російського полону українських військових.

Відповідну електронну петицію опублікували вчора на сайті президента, документ вже зібрав 6 тисяч голосів з 25 тисячі необхідних для розгляду.

“Полон ‒ це проблема, яка торкнулася тисяч українців та їхніх сімей. Це не просто фізична неволя, це біль і невідомість, з якими щоденно стикаються наші герої та їхні родини. Ми не можемо забути про тих, хто зараз перебуває у ворожому полоні. Наша спільна відповідальність ‒ нагадувати про них і боротися за їх повернення”, ‒ йдеться у петиції.

Проєкт “Прапор Надії” покликаний стати візуальним та моральним нагадуванням про наших полонених, зазначає Волинський.

Його суть полягає у встановленні чорно-білого прапора під державним прапором України на всіх державних установах та ключових громадських місцях. Чорний колір цього прапора символізує полон, страждання та смерть в полоні, тоді як білий уособлює незламну надію на визволення та свободу.

“Урочисте зняття чорно-білого прапора — цей день стане не просто днем радості за звільнених, а символом перемоги, коли кожен герой повернеться додому. Урочисте зняття прапора ознаменує завершення тривалої боротьби за звільнення кожного полоненого”, ‒ додає військовий.

Він зазначає, що “Прапор Надії” ‒ це не разова акція, а довготривала ініціатива, що створить постійне інформаційне нагадування про полонених як всередині країни, так і на міжнародному рівні. “Ми маємо мобілізувати всі сили на звільнення наших героїв і нагадувати світові, що Україна бореться за кожного свого громадянина”, ‒ підкреслив Волинський.

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