Росіяни вдарили по Костянтинівці, кількість жертв зросла (оновлено)

24 серпня вранці російські окупанти атакували лівобережну частину міста Костянтивки онецької області. Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені.
Оновлення. Кількість загиблих унаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині зросла до п’яти, також відомо вже про п’ятьох поранених.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені — такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки.Росіяни завдали по місту чергового удару сьогодні зранку — влучили по Лівобережжю", — ідеться у повідомленні.
На місці удару працюють всі відповідні служби.
- За 23 серпня росіяни поранили п'ятьох жителів Донеччини: двох — у Кураховому, одного — у Торецьку, одного — у Щербинівці та одного — в Антонівці.