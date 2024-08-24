Росіяни вдарили по Костянтинівці, кількість жертв зросла (оновлено)

24 серпня вранці російські окупанти атакували лівобережну частину міста Костянтивки онецької області. Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені.

Оновлення. Кількість загиблих унаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині зросла до п’яти, також відомо вже про п’ятьох поранених.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені — такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки.Росіяни завдали по місту чергового удару сьогодні зранку — влучили по Лівобережжю", — ідеться у повідомленні.

На місці удару працюють всі відповідні служби.