«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента
«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Герасимов, де резерви?!
Герасимов, де резерви?!
Укрнафта забрала 5 млн донату з благодійного фонду Охматдиту до з’ясування всіх обставин
Укрнафта забрала 5 млн донату з благодійного фонду Охматдиту до з’ясування всіх обставин
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Про «горбатого» Лукашенка й «українських гнид», або Хто намагається розсварити українців?
Про «горбатого» Лукашенка й «українських гнид», або Хто намагається розсварити українців?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по Костянтинівці, кількість жертв зросла (оновлено)

Вранці окупанти вдарили по Лівобережній частині міста.

Росіяни вдарили по Костянтинівці, кількість жертв зросла (оновлено)

24 серпня вранці російські окупанти атакували лівобережну частину міста Костянтивки онецької області. Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені.

Оновлення. Кількість загиблих унаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині зросла до п’яти, також відомо вже про п’ятьох поранених.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені — такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки.Росіяни завдали по місту чергового удару сьогодні зранку — влучили по Лівобережжю", — ідеться у повідомленні.

На місці удару працюють всі відповідні служби.

  • За 23 серпня росіяни поранили п'ятьох жителів Донеччини: двох — у Кураховому, одного — у Торецьку, одного — у Щербинівці та одного — в Антонівці.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies