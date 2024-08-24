У Білому домі обговорюють, чи потрібно скоригувати підтримку України через операцію в Курській області, ‒ WP

“Пентагон запитав українців, що їм потрібно, щоб зробити свій гамбіт успішним, але жодних рішень щодо матеріальної підтримки цих зусиль прийнято не було”

Сполучені Штати можуть скоригувати пакети військової допомоги Україні унаслідок операції ЗСУ у Курській області РФ.

Про це газета The Washington Post повідомляє із посиланням на американських чиновників.

“Захоплена зненацька несподіваним військовим вторгненням України до Росії на початку цього місяця, адміністрація Байдена все ще розмірковує про те, чи варто допомагати силам Києва утримувати і, можливо, навіть розширювати частину території, яку вони зараз займають у Курській області Росії”, ‒ зазначає видання.

Джерело зазначає, що “Пентагон запитав українців, що їм потрібно, щоб зробити свій гамбіт успішним, але жодних рішень щодо матеріальної підтримки цих зусиль прийнято не було”.

Зараз в адміністрації американського президента обговорюють, чи слід скоригувати вміст пакетів зі зброєю, які зараз надсилають Києву що два тижні, включивши в них більше бронетехніки, або прискорити доставку певних боєприпасів та іншого обладнання.

У Вашингтоні зазначають, що вони не знають цілей операції Києва у Курській області ‒ чи Україна має намір утримувати чи розширювати російські території під своїм контролем.