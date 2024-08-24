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Російська армія пошкодила енергооб'єкт у центральній частині України

Без електропостачання 528 населених пунктів.

Російська армія пошкодила енергооб'єкт у центральній частині України
Лінії електропередач
Фото: Укренерго

Внаслідок ворожого обстрілу в ніч на 24 серпня пошкоджено енергетичний обʼєкт у центральній частині країни.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Центральний регіон: внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено територію енергетичного об'єкта", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що під час російськиз обстрілів на сході пошкоджено обладнання на одній з підстанцій, на південному-сході уражено повітряну лінію. 

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 528 населених пунктів.

У відомстві додали, що сьогодні прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1001 МВт.

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