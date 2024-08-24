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На Сумщині росіяни скинули вибухівку на цивільне авто, загинуло подружжя

Внаслідок ворожої атаки загинув 35-річний чоловік та його 34-річна дружина.

На Сумщині росіяни скинули вибухівку на цивільне авто, загинуло подружжя
Фото: Сумська обласна прокуратура

Вранці 24 серпня російська армія скинула вибухівку з  безпілотника на цивільний автомобіль, який рухався по трасі Кіпті-Глухів-Бачівськ у Сумській області.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Внаслідок ворожої атаки загинув 35-річний чоловік та його 34-річна дружина.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Вночі російські окупанти атакували Сумську область з різних видів озброєння. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні.

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