Про «горбатого» Лукашенка й «українських гнид», або Хто намагається розсварити українців?
Про «горбатого» Лукашенка й «українських гнид», або Хто намагається розсварити українців?
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента
«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента
Герасимов, де резерви?!
Герасимов, де резерви?!
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Укрнафта забрала 5 млн донату з благодійного фонду Охматдиту до з’ясування всіх обставин
Укрнафта забрала 5 млн донату з благодійного фонду Охматдиту до з’ясування всіх обставин
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
ГоловнаКультура

Внаслідок обстрілу російської армії на Запоріжжі знищено музей-садибу родини Нестора Махна

Історичну пам'ятку знищено вщент.

Внаслідок обстрілу російської армії на Запоріжжі знищено музей-садибу родини Нестора Махна
музей-садиба родини Нестора Махна
Фото: Нацполіція Запорізької області

У ніч на 24 серпня російська армія завдала артилерійського удару по Меморіальному музею-садибі родини Нестора Махна у Гуляйполі Запорізької області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. 

Про це повідомляє Нацполіція Запорізької області.

"У Гуляйполі під час нічного обстрілу знищено історичну пам’ятку. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряда та вигоріла вщент. Також побиті домоволодіння мирного населення, господарські будівлі, знищене особисте майно громадян", — йдеться в повідомленні.

Фото: Нацполіція Запорізької області

Історичну пам'ятку знищено вщент.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies