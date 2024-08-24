Внаслідок обстрілу російської армії на Запоріжжі знищено музей-садибу родини Нестора Махна

У ніч на 24 серпня російська армія завдала артилерійського удару по Меморіальному музею-садибі родини Нестора Махна у Гуляйполі Запорізької області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Про це повідомляє Нацполіція Запорізької області.

"У Гуляйполі під час нічного обстрілу знищено історичну пам’ятку. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряда та вигоріла вщент. Також побиті домоволодіння мирного населення, господарські будівлі, знищене особисте майно громадян", — йдеться в повідомленні.

Фото: Нацполіція Запорізької області

Історичну пам'ятку знищено вщент.