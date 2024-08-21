З 28 серпня на стрімінговій платформі Netflix можна буде подивитися романтичну комедію “Смак Свободи” з Ірмою Вітовською.
Як повідомили у Держкіно, режисером стрічки є Олександр Березань.
“Це не просто історія про кулінарію, це подорож до себе”, ‒ йдеться у пресрелізі.
За сюжетом, молода шеф-кухар Варя (Ірина Кудашова) їде до Львова з провінції, де працює у придорожньому кафе, аби “знайти своє місце в світі гастрономії”.
Там вона відкриває для себе кулінарну книгу легендарної Ольги Франко (її привида грає Вітовська), яка “змінює все її життя”. Ольга Франко – це невістка відомого українського письменника Івана Франко.
У фільмі знявся Павло Лі, який загинув у березні 2022 року унаслідок обстрілів російських окупантів в Ірпіні.
Фільм знімали у Києві та Львові у 2021 році.
У Львові знімали натурні сцени біля Ратуші, центральними вулицями міста та інтер'єрні ‒ у квартирах, в яких за сценарієм живуть герої, а також двір їхнього будинку.
Стрічка створена компанією Ganza Film за підтримки Держкіно України.