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Романтичну комедію “Смак свободи” з Ірмою Вітовською та Павлом Лі можна буде подивитися на Netflix

Прем'єра кінострічки на платформі відбудеться 28 серпня.

Романтичну комедію “Смак свободи” з Ірмою Вітовською та Павлом Лі можна буде подивитися на Netflix
Фото: Скріншот

З 28 серпня на стрімінговій платформі Netflix можна буде подивитися романтичну комедію “Смак Свободи” з Ірмою Вітовською.

Як повідомили у Держкіно, режисером стрічки є Олександр Березань.

“Це не просто історія про кулінарію, це подорож до себе”, ‒ йдеться у пресрелізі.

За сюжетом, молода шеф-кухар Варя (Ірина Кудашова) їде до Львова з провінції, де працює у придорожньому кафе, аби “знайти своє місце в світі гастрономії”. 

Там вона відкриває для себе кулінарну книгу легендарної Ольги Франко (її привида грає Вітовська), яка “змінює все її життя”. Ольга Франко – це невістка відомого українського письменника Івана Франко. 

У фільмі знявся Павло Лі, який загинув у березні 2022 року унаслідок обстрілів російських окупантів в Ірпіні.

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Фільм знімали у Києві та Львові у 2021 році.

У Львові знімали натурні сцени біля Ратуші, центральними вулицями міста та інтер'єрні ‒ у квартирах, в яких за сценарієм живуть герої, а також двір їхнього будинку.

Фото: facebook.com/netflixua

Стрічка створена компанією Ganza Film за підтримки Держкіно України.

Фото: facebook.com/netflixua

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