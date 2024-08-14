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Bouquet Kyiv Stage 2024: гід фестивалем

15–18 серпня в Софії Київській відбудеться сьомий фестиваль Bouquet Kyiv Stage. Цьогоріч він присвячений культурному єднанню українських територій. Під гаслом «Від Сяну до Дону» пройдуть 15 концертів класичної, джазової, електронної музики, шість виставкових проєктів, 30 показів українського кіно, а також традиційні бесіди під ясенем, театральні вистави й екскурсії. 

Пропонуємо путівник фестивальними подіями від його організаторів.

Відкриття головної сцени музикою видатних киян Луньова, Грабовського, Польової, Сильвестрова

«Київ: музичні ландшафти»
Фото: bouquetstage.com
«Київ: музичні ландшафти»

15 серпня, 18:00

Головна сцена фестивалю

Головну сцену Bouquet Kyiv Stage 2024 відкриє Київський камерний оркестр. До концертної програми «Київ: музичні ландшафти» увійшла музика видатних киян, знакових композиторів сучасності Валентина Сильвестрова, Леоніда Грабовського, Вікторії Польової, Святослава Луньова.

Київський камерний оркестр — перший професійний камерний оркестр в Україні, заснований ще 1963 року. Його репертуар включає і традиційну класичну музику, і твори сучасних композиторів. Диригуватиме заслужена діячка мистецтв України Наталія Пономарчук.

Премʼєра музичного перформансу «Ярослав та Інгігерда: Life story — Love story»

«Ярослав та Інгігерда: <i>Life story — Love story</i>»
Фото: bouquetstage.com
«Ярослав та Інгігерда: Life story — Love story»

16 серпня, 20:30

Друга сцена 

Перформанс на музику Максима Коломійця за історією життя князя Ярослава Мудрого та шведської принцеси Інгігерди. Мовою сучасної електронної музики й анімації через перипетії кохання вельможного подружжя глядачеві розкажуть про глибокі зв'язки між Україною та Швецією, між Україною та Європою. 30-річний союз Ярослава й Інгігерди сприяв розквіту Київської Русі — її державності, економіки, культури, дипломатії. Князя Ярослава Мудрого називали тестем Європи: усі діти подружжя мали шлюбні зв’язки з європейськими правлячими династіями. 

Автентичні образи для цього проєкту мисткині Аліна й Каріна Гаєві створили за історичними матеріалами, котрі надали наукові співробітники Софії Київської. Автором ідеї та ініціатором дійства виступив Дом Майстер Клас.

Художня виставка «Мистецтво — вища форма надії»

Мистецтво — вища форма надії
Фото: bouquetstage.com
Мистецтво — вища форма надії

Відкриття 15 серпня, 16:00

Виставкові зали Хлібні

Представлять понад 60 робіт 23 українських художників, які під час російського вторгнення далі працювали в рідних містах: у Києві, Харкові, в Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Сумах. Це: Олександр Бабак, Ігор Гусєв, Костянтин Зоркін, Поліна Кузнєцова, Максим Мамсіков та ін. 

Автор концепції проєкту — Андрій Гуренко. Створили його у співпраці з галереєю «Триптих Арт», яка курує виставку. Її можна відвідати впродовж місяця, до 15 вересня.

Музика українських композиторів у виконанні Маріупольського камерного оркестру «Ренесанс»

Камерний оркестр «Ренесанс»
Фото: bouquetstage.com
Камерний оркестр «Ренесанс»

Друга сцена 

Оркестр «Ренесанс» працював у Маріуполі з 1989 року. В оновленому складі на період окупації оркестр розпочав роботу 20 лютого 2023 року проєктом «Філармонія нескорених». Зараз у його складі музиканти з Луганської філармонії, із Сіверськодонецька, Харкова, Миколаєва, Кривого Рогу й Запоріжжя. Серед оркестрантів є і кияни. До репертуару, крім класичних творів, увійшли роботи сучасних композиторів. Наприклад, фантазія на теми пісень рок-гурту «Океан Ельзи» Богдани Фроляк і реквієм Золтана Алмаші. Також колектив виконує українську барокову музику. 

На фестивалі оркестр гратиме музику композиторів Донецької області й обіцяє декілька прем’єр.

Світові й національні премʼєри творів Вікторії Польової 

Національний камерний ансамбль «Київські солісти»
Фото: bouquetstage.com
Національний камерний ансамбль «Київські солісти»

18 серпня, 20:00

Друга сцена 

У виконанні камерного оркестру «Київські солісти» під орудою диригента Володимира Сіренка прозвучать нові твори композиторки Вікторії Польової. В одному солюватиме сопрано Христина Бедзір. Виступить і піаніст Євген Громов, який виконає твори Валентина Сильвестрова.

Камерна опера DakhTrio «Стус: Перехожий»

Камерна опера <i>DakhTrio</i> «Стус: Перехожий»
Фото: bouquetstage.com
Камерна опера DakhTrio «Стус: Перехожий»

17 серпня, 17:00

Хлібня

DakhTrio — проєкт театру «ДАХ», який перетворює поезії на музичні подорожі. Інструментами DakhTrio є голос, музика й театр, але все служить поетичному слову. В опері «Стус: Перехожий» вірші Василя Стуса отримують нове дихання, що дозволяє глядачу чуттєво й інтелектуально сприйняти непрості філософські теми поезії.

Вистава від майстерні Лєни Лазовіч «РАЙко»

Вистава від майстерні Лєни Лазовіч «РАЙко»
Фото: bouquetstage.com
Вистава від майстерні Лєни Лазовіч «РАЙко»

17 серпня, 12:00

Хлібня

Поліна Райко — феномен українського наївного мистецтва. Вона почала малювати в 69 років після великої кількості потрясінь і горя. Душа художниці прагнула Раю, і дорогою до нього стали малюнки. У 2023 році будинок Райко затопило через підрив Каховської ГЕС.

Вистава — це вербатіми старших жінок з різних куточків України й монологи самої Поліни Райко. Режисерка вистави — заслужена артистка України Олена Лазовіч, художниця — Надія Кошман, авторка документального фільму «Рай» (2006) про Поліну Райко.

КіноБукет: покази українського кіно

16–18 серпня

Кінозал у «Трапезній» і Кіномобіль просто неба

Цьогорічний КіноБукет продовжує тему «Культура vs війна», яка висвітлює боротьбу українців за свої цінності й спосіб життя.

У програмі понад 35 стрічок, зокрема, допремʼєрні та премʼєрні покази: стрічки «Да Вінчі» (реж. Володимир Сидько), «Культура vs війна» (реж. Кадім Тарасов), «Сопілка Перуна» (реж. Євгеній Мазуренко), «Глядєлов» (реж. Ксенія Кравцова).

Організатор — Асоціація «Дивись українське!».

Молодіжна музична лабораторія 

16–18 серпня 

Майданчик Music Lab у Софії Київській 

Протягом трьох днів працюватиме аудіовізуальна студія нового покоління KONTENTA партнера фестивалю — громадського об’єднання «Культурна платформа Закарпаття». Події Молодіжної музичної платформи: Музичний джем: Fusion; Практика вільного руху: Анатолій Сачівкo; МузиКування: Ярина Квасній х Uanobody; МузиКування: Оленка Карась х Uanobody.

Повну програму фестивалю можна знайти за посиланням.

Наталія Красненкова, засновниця компанії соціальних комунікацій "PR-House"
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