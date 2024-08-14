Bouquet Kyiv Stage 2024: гід фестивалем

15–18 серпня в Софії Київській відбудеться сьомий фестиваль Bouquet Kyiv Stage . Цьогоріч він присвячений культурному єднанню українських територій. Під гаслом «Від Сяну до Дону» пройдуть 15 концертів класичної, джазової, електронної музики, шість виставкових проєктів, 30 показів українського кіно, а також традиційні бесіди під ясенем, театральні вистави й екскурсії.

Відкриття головної сцени музикою видатних киян Луньова, Грабовського, Польової, Сильвестрова

Фото: bouquetstage.com «Київ: музичні ландшафти»

15 серпня, 18:00

Головна сцена фестивалю

Головну сцену Bouquet Kyiv Stage 2024 відкриє Київський камерний оркестр. До концертної програми «Київ: музичні ландшафти» увійшла музика видатних киян, знакових композиторів сучасності Валентина Сильвестрова, Леоніда Грабовського, Вікторії Польової, Святослава Луньова.

Київський камерний оркестр — перший професійний камерний оркестр в Україні, заснований ще 1963 року. Його репертуар включає і традиційну класичну музику, і твори сучасних композиторів. Диригуватиме заслужена діячка мистецтв України Наталія Пономарчук.

Премʼєра музичного перформансу «Ярослав та Інгігерда: Life story — Love story»

Фото: bouquetstage.com Life story — Love story» «Ярослав та Інгігерда:

16 серпня, 20:30

Друга сцена

Перформанс на музику Максима Коломійця за історією життя князя Ярослава Мудрого та шведської принцеси Інгігерди. Мовою сучасної електронної музики й анімації через перипетії кохання вельможного подружжя глядачеві розкажуть про глибокі зв'язки між Україною та Швецією, між Україною та Європою. 30-річний союз Ярослава й Інгігерди сприяв розквіту Київської Русі — її державності, економіки, культури, дипломатії. Князя Ярослава Мудрого називали тестем Європи: усі діти подружжя мали шлюбні зв’язки з європейськими правлячими династіями.

Автентичні образи для цього проєкту мисткині Аліна й Каріна Гаєві створили за історичними матеріалами, котрі надали наукові співробітники Софії Київської. Автором ідеї та ініціатором дійства виступив Дом Майстер Клас.

Художня виставка «Мистецтво — вища форма надії»

Фото: bouquetstage.com Мистецтво — вища форма надії

Відкриття 15 серпня, 16:00

Виставкові зали Хлібні

Представлять понад 60 робіт 23 українських художників, які під час російського вторгнення далі працювали в рідних містах: у Києві, Харкові, в Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Сумах. Це: Олександр Бабак, Ігор Гусєв, Костянтин Зоркін, Поліна Кузнєцова, Максим Мамсіков та ін.

Автор концепції проєкту — Андрій Гуренко. Створили його у співпраці з галереєю «Триптих Арт», яка курує виставку. Її можна відвідати впродовж місяця, до 15 вересня.

Музика українських композиторів у виконанні Маріупольського камерного оркестру «Ренесанс»

Фото: bouquetstage.com Камерний оркестр «Ренесанс»

Друга сцена

Оркестр «Ренесанс» працював у Маріуполі з 1989 року. В оновленому складі на період окупації оркестр розпочав роботу 20 лютого 2023 року проєктом «Філармонія нескорених». Зараз у його складі музиканти з Луганської філармонії, із Сіверськодонецька, Харкова, Миколаєва, Кривого Рогу й Запоріжжя. Серед оркестрантів є і кияни. До репертуару, крім класичних творів, увійшли роботи сучасних композиторів. Наприклад, фантазія на теми пісень рок-гурту «Океан Ельзи» Богдани Фроляк і реквієм Золтана Алмаші. Також колектив виконує українську барокову музику.

На фестивалі оркестр гратиме музику композиторів Донецької області й обіцяє декілька прем’єр.

Світові й національні премʼєри творів Вікторії Польової

Фото: bouquetstage.com Національний камерний ансамбль «Київські солісти»

18 серпня, 20:00

Друга сцена

У виконанні камерного оркестру «Київські солісти» під орудою диригента Володимира Сіренка прозвучать нові твори композиторки Вікторії Польової. В одному солюватиме сопрано Христина Бедзір. Виступить і піаніст Євген Громов, який виконає твори Валентина Сильвестрова.

Камерна опера DakhTrio «Стус: Перехожий»

Фото: bouquetstage.com DakhTrio «Стус: Перехожий» Камерна опера«Стус: Перехожий»

17 серпня, 17:00

Хлібня

DakhTrio — проєкт театру «ДАХ», який перетворює поезії на музичні подорожі. Інструментами DakhTrio є голос, музика й театр, але все служить поетичному слову. В опері «Стус: Перехожий» вірші Василя Стуса отримують нове дихання, що дозволяє глядачу чуттєво й інтелектуально сприйняти непрості філософські теми поезії.

Вистава від майстерні Лєни Лазовіч «РАЙко»

Фото: bouquetstage.com Вистава від майстерні Лєни Лазовіч «РАЙко»

17 серпня, 12:00

Хлібня

Поліна Райко — феномен українського наївного мистецтва. Вона почала малювати в 69 років після великої кількості потрясінь і горя. Душа художниці прагнула Раю, і дорогою до нього стали малюнки. У 2023 році будинок Райко затопило через підрив Каховської ГЕС.

Вистава — це вербатіми старших жінок з різних куточків України й монологи самої Поліни Райко. Режисерка вистави — заслужена артистка України Олена Лазовіч, художниця — Надія Кошман, авторка документального фільму «Рай» (2006) про Поліну Райко.

КіноБукет: покази українського кіно

16–18 серпня

Кінозал у «Трапезній» і Кіномобіль просто неба

Цьогорічний КіноБукет продовжує тему «Культура vs війна», яка висвітлює боротьбу українців за свої цінності й спосіб життя.

У програмі понад 35 стрічок, зокрема, допремʼєрні та премʼєрні покази: стрічки «Да Вінчі» (реж. Володимир Сидько), «Культура vs війна» (реж. Кадім Тарасов), «Сопілка Перуна» (реж. Євгеній Мазуренко), «Глядєлов» (реж. Ксенія Кравцова).

Організатор — Асоціація «Дивись українське!».

Молодіжна музична лабораторія

16–18 серпня

Майданчик Music Lab у Софії Київській

Протягом трьох днів працюватиме аудіовізуальна студія нового покоління KONTENTA партнера фестивалю — громадського об’єднання «Культурна платформа Закарпаття». Події Молодіжної музичної платформи: Музичний джем: Fusion; Практика вільного руху: Анатолій Сачівкo; МузиКування: Ярина Квасній х Uanobody; МузиКування: Оленка Карась х Uanobody.

Повну програму фестивалю можна знайти за посиланням.