Нова Рада з держпідтримки кінематографії: свій до свого по своє

7 серпня Держкіно затвердило новий склад Ради з державної підтримки кінематографії — органу, що приймає основні рішення у сфері кіноіндустрії, зокрема, розподіляє бюджетні кошти (цьогоріч це майже 600 млн грн). Незважаючи на численні звернення кіноспільноти, новий склад сформували непрозоро. У результаті гроші з бюджету будуть розподіляти люди, прямо дотичні до проєктів, які претендують на ці гроші. Натомість значна частина кінематографістів, що активно представляє Україну на міжнародних майданчиках, знову залишається без державної підтримки.

Фото: smila.city

Запеклі протистояння частини кіноспільноти та функціонерів – спочатку навколо посади голови Держкіно, потім – навколо процедури вибору Ради з держпідтримки кінематографії, – сторонньому спостерігачеві можуть видатися гіпертрофованими та необгрунтованими. Ну що, здавалося би, такого не поділили, щоб прямо така непримиренність і биті горщики? Ну, домовтеся вже якось – і всім настане благо! Одним здається, що це просто боротьба за доступ до корита, іншим – що кіноспільнота, яка виступає “проти витрати коштів на культуру”, заважає іншим знімати фільми і розповідати про нашу війну.

Досліджуючи цю тему, я знайшла надзвичайно багато інформації, що допомагає побачити інші сторони явища.

Нагадаю, мова йде про Держкіно – важливу структуру фактично з міністерським статусом, яка відповідає за вироблення політик, регулювання у царині кіно, а віднедавна і телевиробництва. Ще за попередньої влади при Держкіно для оптимізації і демократизації процесів створили Раду з держпідтримки кінематографії: від неї залежить остаточний розподіл грошей, виділених з державного бюджету на виробництво і розповсюдження фільмів, контроль законності та ефективності їх використання.

Раду обирають раз на два роки. За регламентом, її членами мають бути авторитетні і обізнані у сфері професіонали: вони отримують державну стипендію у розмірі 35 прожиткових мінімумів на місяць (зараз це близько 106 тис. грн) і зобов’язуються на термін повноважень у Раді не мати конфлікту інтересів – тобто, не працювати на проєктах, які отримують фінансування через розподіл в Раді. Через 2 роки повноваження членів Ради припиняються автоматично і Держкіно проводить наступні вибори.

Але що відбувається реально? В регламенті щодо обрання Ради є лазівка, якою функціонери та зацікавлені скористалися, щоб у 2021-му «хакнути» Раду у попередньому скликанні. Регламент не забороняє Держкіно складати комісію для виборів у Раду одноосібно та у непрозорий спосіб, без пояснення мотивів конкретного добору з числа усіх претендентів. Відповідно, “ручна” комісія може потім формувати потрібну Раду.

Кіноспільнота від самого початку каденції вже легендарної колишньої очільниці Держкіно Марини Кудерчук висловлювала незгоду щодо непрозорого конкурсу і на цю посаду, і в Раду. Утім, попри очевидний конфлікт інтересів у більшості обраних до Ради і кричущу невідповідність досвіду й освіти частини обраних щодо завдань Ради, ця Рада запрацювала. І з дозволу Кабінету Міністрів працювала понад три роки замість відведених двох (у березні 2023-го термін повноважень Ради минув, але Кабмін, попри очевидну неконституційність такої дії, продовжив термін повноважень Ради до закінчення воєнного стану).

Фото: Укрінформ Марина Кудерчук

Велика частина кіноспільноти активно протестувала проти таких дій влади. Але жодного разу за весь час (починаючи з 2020 року, коли Кудерчук призначили очільницею Держкіно, та коли були запроваджені додаткові правила пітчингів, що спрощували ручне керування ними), діалогу не відбулося. Держкіно, яке вивели з-під контролю Мінкульту, методично породжувало кризи, а “кишенькова” Рада виносила заангажовані рішення та проводила пітчинги з розподілу грошей за принципом “своїм – усе, чужим – закон”. Вторгення тільки ускладнило процеси, бо до інструментів впокорення кіноспільноти додався ще один: контроль за перетином кордону дотичних до сфери кіно.

У бюджет на 2024 рік депутати заклали солідну суму на Держкіно: 589,6 млн гривень. Це підживило очікування галузі, але в той же час додало скептицизму, оскільки розподіл цих грошей залежав від тієї ж групи людей, що вже продемонструвала свою заангажованість. При цьому, «проштовхнути» таку значну суму видатків на Держкіно з бюджету країни у війні допомогла нескладна маніпуляція: ці гроші нібито потрібні, аби кінороби “документували” злочини держави-агресора. Звісно, кінопроєкти “про війну” не мають стосунку до реального документування – організованого за певними критеріями і стандартами, яке проводять не митці, а криміналісти та юристи. Мета документування – не створення художнього висловлювання, а збір доказів, які можна використати у суді.

Для розподілу виділених з бюджету коштів, Держкіно оголосило 19-й конкурс проектів, який мала оцінювати все та ж Рада, що всупереч регламенту, працювала і отримувала чималі стипендії вже третій рік. Проактивна частина кіноспільноти, через недовіру до Ради, закликала бойкотувати цей конкурс, а кошти спрямувати на військові і медичні потреби. Спілка кінематографістів звернулась до суду, щоб той визнав нелегітимність Ради.

Фото: скрин відео

19-й конкурс був у самому розпалі (вже відбувся другий етап, публічний захист проектів), коли Верховний Суд остаточно визнав, що Рада нелегітимна. Держкіно було змушено розпочати формування нової Ради.

Спільнота публічно озвучила застереження щодо використання практик непрозорості і недемократичності і закликала провести всі процедури відкрито, з залученням журналістів, народних депутатів і т.д. Утім Держкіно вкотре проігнорувала думку кіноспільноти і застосувала ту ж практику, що в 2021 році: сформувало комісію за незрозумілим принципом, відкинувши багато гідних кандидатур без пояснень. Ця комісія спочатку відібрала кандидатів у члени Ради (вибірково відсіяла за формальними огріхами у документах частину небажаних претендентів); вона не пустила на засідання громадськість (вела трансляцію в ютуб) і всупереч правилам дозволила онлайн-участь окремих членів комісії. У такий самий спосіб комісія затвердила остаточний склад нової Ради.

Як і минулого разу, значна частина її членів мають конфлікт інтересів (зважаючи на перелік компаній і проектів, які, за підсумками другого туру конкурсу, претендують на держфінансування). Зокрема, продюсер Тарас Босак (учасник «Спілки підприємців кіно та телеіндустрії», якою володіє керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а керує — Артем Колюбаєв, очільник попередньої Ради; Босак працює з колюбаєвською компанією «Мейнстрім пікчерз», проєкти якої претендують на отримання бюджетних коштів у 19-му конкурсі) або юристка Галина Вярвельська (працює з компанією «Солар медіа», чиї проєкти також серед фіналістів 19-го конкурсу). У той самий час кандидатів, які не мали конфлікту інтересів (і мали відповідну кваліфікацію), комісія відкинула — як, наприклад, кінокритика Дмитра Десятерика.

Фото: Дмитро Десятерик/Facebook Дмитро Десятерик

Спробую висловити міркування з приводу причин такого впертого небажання демократизувати процес, зробити доступ до бюджету рівним і змагальним, а не напередвизначеним.

У 2023 році відбувався так званий конкурс проектів Мінкульту, де розподіляли трохи меншу суму (450 млн) на телепроекти. Той «конкурс» уособив розуміння владною верхівкою концепції розподілу державних грошей у сфері кіно- та телевиробництва. Конкурсу як такого не було. Час, виділений для подачі проектів, не передбачав участь у «конкурсі» тих, хто не був завчасно проінформований. Так само стрімко виносили рішення. Ніякого оцінювання експертів не було. Долю розподілу грошей нібито вирішували дві особи: колишній міністр культури Олександр Ткаченко і режисер “Кварталу” та близький друг президента Олексій Кірющенко.

Фото: bihus.info Олексій Кірющенко

Звісно, перелік «переможців» був симптоматичним: свій до свого по своє. Серед тих, хто отримав держфінансування, не було випадкових людей і компаній. Усі вони тим чи іншим чином були дотичні до так званого телелоббі. Можливість “освоїти” частину державних грошей є, в рамках цього розуміння, нагородою за лояльність.

За тим самим принципом проходитиме і нинішній 19-й «пітчинг». Аналогічно, список проєктів-фіналістів, що претендують на фінансування, теж майже не містить у собі випадкових компаній і персон. Виключення, звісно, є, та вони лиш підкреслюють масштаби явища. Нову Раду сформували з метою і надалі не допускати (до виробництва, поширення, бюджету, законотворчості) у кіносфері «чужих», не приналежних до телелоббі. За бортом опиняється значна частина кінематографістів, серед яких, наприклад, ті, хто захищає країну на фронті, або ті, хто активно представляє Україну на міжнародних кінофестивалях.

Фото: facebook/ДержКіно України

Не варто думати, що ця частина кінематографістів сидить склавши руки. Вона бере участь (і перемагає) у справді чесних і прозорих конкурсах зі зрозумілими технічними і творчими критеріями оцінювання. Можна згадати конкурси від Європейського фонду солідарності (його створили 22 європейські кінокомісії для підтримки українського кіно під час війни) або від Нетфлікс (ця компанія двічі виділялала по 1 млн. євро для тих самих цілей через Кіноакадемію), або від програми Фільмбуст (донорські гроші розподіляли за конкурсом через організаторів фестивалю Докудейз) – їх ресурси потрапили до рук багатьох команд, що вже зараз презентують свої фільми на вагомих світових майданчиках. Окремо слід згадати діяльність Українського інституту, який робить надзвичайно багато для промоції українських фільмів.

Отже, на сьогодні існують дві паралельні реальності. Одна – де державні фінансові і організаційні можливості повністю привласнила окрема група людей, де всі події підпорядковані одній ідеї: не допустити рівності і змагальності, аби зберегти контроль. Інша – де кінематографісти самотужки, без державної підтримки, тягнуть той віз, на якому зараз лежить колосальне навантаження з культурної дипломатії та протидії інформаційній агресії РФ. Чи варто нагадувати, що перший в історії український фільм, що отримав Оскара, Держкіно не підтримало навіть інформаційно? Що не завадило його чиновникам піаритись на чергових форумах через “здобутки українського кіно”. Закордонним колегам вкрай складно зрозуміти, як же так відбувається в українській кіносфері, що є державний орган, є державні гроші, але нема державної політики і суголосного культурного представництва країни закордоном. Немає стратегії, кошти витрачають за принципом “проїсти” – а не вкласти в щось, що створить додаткову вартість на виході у вигляді яскравого культурного ефекту і збільшення взаємодії світу з Україною як з культурно рівним партнером.