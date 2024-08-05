У Дніпрі відкрили мініскульптуру на честь Дмитра Яворницького

Сьогодні, 5 серпня, у Дніпрі відкрили 16-ту мініскульптуру в рамах проєкту “Відчуй Дніпро”. Вона присвячена Дмитру Яворницькому - українському історику, музейнику, археологу, етнографу та громадському діячу.

Про це повідомляє пресслужба міськради Дніпра.

Нову мініскульптуру встановили біля “Садиби Дмитра Яворницького”. Її створив скульптор з Чорнобаївки, сприяв встановленню приватний бізнес.

“У скульптурці багато відсилок до діяльності пана Яворницького. Котик представлений із вусами, метеликом та тростиною. Так часто одягався історик. Символічно ще зображена “скіфська баба”, один із найцінніших предметів, які збирав Дмитро Яворницький та кобза, відсилка на дослідження козацтва”, – зазначив завідувач відділу “Меморіальний будинок-музей Дмитра Яворницького” Максим Кавун.

У міськраді розповіли, що у Дніпрі працюють над розробкою нових мініскульптур, одна з них – відомий холодильник “Дніпро”.