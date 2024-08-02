Комісія Держкіно допустила 23 кандидатів до наступного етапу відбору членів Ради держпідтримки кінематографії

Конкурсна комісія Державного агентства з питань кіно допустила 23 із 35 кандидатів до наступного етапу відбору членів Ради з державної підтримки кінематографії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з протоколом першого засідання конкурсної комісії з відбору членів Ради з держпідтримки кінематографії, за результатами розгляду документів, наданих претендентами щодо їхньої відповідності вимогам, комісія допустила до наступного етапу 23 кандидатів, водночас 12 не були допущені.

Зазначається, що друге засідання конкурсної комісії відбудеться 7 серпня 2024 року.

Зокрема, засідання відбудеться за участю членів конкурсної комісії та претендентів до Ради держпідтримки кінематографії, допущених до другого етапу.

У Держкіно також повідомили, що онлайн-трансляція засідання конкурсної комісії відбуватиметься в режимі реального часу, а всі зацікавлені особи, зокрема представники ЗМІ, можуть спостерігати за перебігом проведення співбесід із претендентами дистанційно.

У липні Держкіно затвердило склад конкурсної комісії з відбору членів Ради з держпідтримки кінематографії, а також оприлюднило список 35 кандидатів у члени Ради.

На своєму першому засіданні конкурсна комісія з відбору членів Ради з держпідтримки кінематографії, яке відбулося 1 серпня, ухвалила рішення не допускати ЗМІ.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") обурився наміром Державного агентства з питань кіно не допускати журналістів на засідання конкурсної комісії з добору членів Ради з держпідтримки кінематографії та повідомив, що комітет розгляне цей інцидент.

Про Раду з Державної підтримки кінематографії: