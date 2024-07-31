Відзавтра Венеція обмежить кількість учасників туристичних груп до 25 осіб, аби зменшити вплив натовпу на туристичне місто.
Про це пише Reuters.
Місцева влада також заборонить використання гучномовців туристичними гідами в рамках заходів, спрямованих на “захист спокою жителів” і забезпечення вільнішого пересування пішоходів.
За порушення нових правил будуть штрафи в розмірі від 25 до 500 євро. Нововведення спочатку планувалося ввести з червня, але їх відклали до початку серпня.
Обмеження поширюються на центр міста, а також на острови Мурано, Бурано і Торчелло.
Існує низка винятків ‒ за дітей віком до двох років плата не передбачається, і обмеження не поширюється на студентів і учасників освітніх поїздок.
- У квітні Венеція стала першим містом у світі, яке запровадило платіжну систему для відвідувачів у рамках експерименту, спрямованого на те, щоб відмовити “одноденних мандрівників” приїжджати в періоди пік.
- Пілотна схема тривала лише 29 днів і завершилася в липні. Зараз тривають консультації, щоб вирішити, як продовжувати проект у майбутньому.