Відзавтра Венеція обмежить кількість учасників туристичних груп до 25 осіб, аби зменшити вплив натовпу на туристичне місто.

Про це пише Reuters.

Місцева влада також заборонить використання гучномовців туристичними гідами в рамках заходів, спрямованих на “захист спокою жителів” і забезпечення вільнішого пересування пішоходів.

За порушення нових правил будуть штрафи в розмірі від 25 до 500 євро. Нововведення спочатку планувалося ввести з червня, але їх відклали до початку серпня.

Обмеження поширюються на центр міста, а також на острови Мурано, Бурано і Торчелло.

Існує низка винятків ‒ за дітей віком до двох років плата не передбачається, і обмеження не поширюється на студентів і учасників освітніх поїздок.