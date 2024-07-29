Докудейз та Архів Війни запускають мистецьку лабораторію зі збереження культурної спадщини

ГО «Докудейз» спільно з командою Архіву Війни організовує міждисциплінарну мистецьку лабораторію LAB: DOCU/СИНТЕЗ х Архів Війни. В її межах планують створити кілька мистецьких проєктів та документальних фільмів, що будуть присвячені темі пам’яті та збереження культурної спадщини.

Презентація Лабораторії відбудеться 31.07 о 19:00 у Довженко-Центрі. У програмі: презентація проєкту від кураторки Лабораторії Олександри Набієвої, Q&A на тему регламенту та відкритого конкурсу для митців і мисткинь, показ фільму з серії «Свідки», створеного командою Архіву Війни. Вхід вільний.

До участі в проєкті запрошують українських митців та мисткинь різного профілю. За задумом організаторів, упродовж кількох місяців вони працюватимуть над творами разом із кураторкою та ментор(к)ами. Програма передбачає також воркшоп для учасників/-иць, бюджет на реалізацію ідеї та авторську винагороду. Детальні умови участі та форма для подачі заявки вже доступні за посиланням.

Початком цієї ініціативи стало створення Архіву Війни: у відповідь на повномасштабне вторгнення ГО «Докудейз» у партнерстві з британською організацією Infoscope заснувала цифрову платформу, щоб систематизувати та безпечно зберігати відео-, аудіо-, фото- та текстові свідчення російської агресії проти України. На основі цих матеріалів команда створює мистецькі проєкти, які слугують потужним інструментом культурної дипломатії. Цьогоріч робота відбуватиметься в межах мистецької міждисциплінарної лабораторії. Її результатом стануть 5 мистецьких творів та 3 документальні фільми. Тема — робота з пам’яттю та збереження культурної спадщини.

«У межах Лабораторії ми масштабуємо мистецьку роботу з документальними матеріалами Архіву Війни, яка відбулася в нас під час 20 та 21 Docudays UA— коментує проблематику й мету проєкту Олександра Набієва. Інсталяції “За Вікном” медіахудожника Євгена Арлова (2023) та “Антологія української кухні” Володимира Кузнецова (2024) були створені за цим же принципом. Цього разу наш фокус на культурній спадщині та пам’яті — темах, актуальність яких війна загострила ще більше. Існують різні думки щодо того, чи можемо ми відтермінувати рефлексію наших архівів на потім, лишивши її прийдешнім поколінням. Безумовно, для певних напрямків дистанція критично необхідна. Однак, переконана, піти лише цим шляхом — означає не тільки перекласти власну роботу та відповідальність, але й втратити неймовірну кількість відтінків, смислів, світів. Тканина пам’яті примхлива й вимагає, звісно, прискіпливості й уваги, але й так само уяви, пошуків і візіонерства».

Показ виставки та прем’єри фільмів, що стануть результатом Лабораторії, відбудуться на 22 Docudays UA в Києві у червні 2025. Потім мистецькі твори продовжать свою подорож країнами Європи.

ГО «Докудейз» — неприбуткова громадська організація. Її мета — сприяти дотриманню та захисту прав людини й основоположних свобод, утверджувати розуміння людської гідності як найвищої цінності, підвищувати рівень громадянської активності в Україні та сприяти розвитку документального кіно.

Архів Війни (Ukraine War Archive) — некомерційна партнерська платформа для зберігання цифрових даних, яка створює єдиний реєстр матеріалів, пов’язаних із повномасштабним російським вторгненням в Україну. Створена у співпраці ГО «Докудейз» та британської організації Infoscope.