Sci-Fi-стрічку Павла Острікова “Ти – космос” покажуть на Міжнародному кінофестивалі в Торонто

Український Sci-Fi “Ти – космос” режисера Павла Острікова відібрали до офіційної програми Discovery (“Відкриття”) Міжнародного кінофестивалю у Торонто. Про це повідомила PR-агенція Move In Movie.

Павло Остріков відомий за короткометражними стрічками “Ґолден лав”, “Випуск’97”, “Mia Donna” та ін. Стрічка “Ти – космос”, що є повнометражним дебютом режисера, потрапила до програми Discovery, в якій представлені найкращі роботи дебютантів з усього світу. Орієнтовна дата світової прем’єри – 8 вересня. В український прокат фільм вийде в 2025 році, взимку або навесні.

Фільм “Ти – космос” розповідає про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишається єдиною живою людиною. Так буде доти, доки на зв’язок з героєм не вийде французька вчена Катрін. Незважаючи на величезну відстань, Андрій летить побачитись із нею – назустріч останньому в світі коханню.

Зйомки фільму розпочались ще до повномасштабного вторгнення і закінчились у 2023 році. Для того, аби відтворити космічний побут головного героя, якого втілив Володимир Кравчук, збудовали п’ять житлових модулей та декілька елементів екстер‘єру космічного корабля, як-от люки для виходу в відкритий космос. Декорації монтували близько двох місяців.

“Я почав працювати над фільмом “Ти – космос” ще у 2015 році, навіть не уявляючи, куди приведе мене ця історія, – розповідає Остріков. – За всі ці роки вона стала для мене всім: прихистком у важкі часи, уявним “макгафіном”, що вів мене уперед і, звичайно, непростою головоломкою, яку я відчайдушно намагався вирішити разом з великою командою. Зараз я відчуваю лише радість, що нарешті ця історія про останнє кохання у Всесвіті зустрінеться з глядачем.”

Виробник стрічки — компанія ForeFilms, співзасновники якої Володимир та Анна Яценко виступили продюсерами стрічки. Раніше фільм “Ти – космос” отримав нагороду First Cut Lab Award у програмі Ukrainian Films Now в межах Каннського кіноринку Marché du Film, а також був представлений на пітчигах в Frontieres Fantasia Fest (Montreal), Les Arcs Co-production Villaige, Frontieres Cannes Showcase. Фільм був підтриманий грантовою програмою з постпродакшну від Української кіноакадемії у партнерстві з Netflix, а також Європейським фондом солідарності з українським кіно (ESFUF). У 2024 році “Ти – космос” став одним з переможців програми proMOTION 2024 Українського інституту.

Фото: Олександра Йорк Кадр з фільму «Ти — космос»

Про Міжнародний кінофестиваль у Торонто: