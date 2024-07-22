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15-й Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив переможців

Нагороди вручали в національній та європейській програмі; також обрали переможця призу FIPRESCI.

15-й Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив переможців
Приз ОМКФ - статуетка «Золотий Дюк»
Фото: ОМКФ

Під час церемонії закриття 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю оголосили цьогорічних лауреатів. Під час заходу гості ОМКФ вшанували пам’ять полеглих героїв-кінематографістів, які загинули внаслідок російської агресії, та подякували захисникам, які боронять Україну від ворога.

Церемонія закриття ОМКФ
Фото: ОМКФ
Церемонія закриття ОМКФ

Нагороди 15-го ОМКФ вручали в національній та європейській програмі; також обрали переможця призу FIPRESCI.

Національна конкурсна програма: 

  • Найкращий український повнометражний ігровий фільм – “Сірі бджоли”, реж. Дмитро Мойсеєв 

  • Найкращий український повнометражний документальний фільм – “Глядєлов”, реж. Ксенія Кравцова

  • Спеціальна відзнака за найкращу режисуру – “Киснева станція”, реж. Іван Тимченко 

  • Спеціальна відзнака – “Яса”, реж. Сергій Маслобойщиков

  • Приз за найкращу пісню до фільму від “Радіо Сільпо” та Mastercard – “Киснева станція” Івана Тимченка

Міжнародна європейська конкурсна програма: 

  • Найкращий європейський фільм – “Майже нічого”, реж. Ґжеґож Дембовський

  • Спеціальна відзнака – “Секс”, реж. Даґ Йоган Гауґерюд

  • Спеціальна відзнака – “Чорничні мрії”, реж. Елене Мікаберідзе

Приз FIPRESCI 

– Євген Мазуренко за фільм-дебют “Сопілка Перуна".

Загалом в межах 15-го ОМКФ відбулось 15 програм і ретроспектив та понад 40 індустрійних подій. Показали 92 сеанси, з них 56 – українських фільмів. 

Церемонія закриття ОМКФ
Фото: ОМКФ
Церемонія закриття ОМКФ

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