15-й Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив переможців

Нагороди вручали в національній та європейській програмі; також обрали переможця призу FIPRESCI.

Під час церемонії закриття 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю оголосили цьогорічних лауреатів. Під час заходу гості ОМКФ вшанували пам’ять полеглих героїв-кінематографістів, які загинули внаслідок російської агресії, та подякували захисникам, які боронять Україну від ворога.

Фото: ОМКФ Церемонія закриття ОМКФ

Нагороди 15-го ОМКФ вручали в національній та європейській програмі; також обрали переможця призу FIPRESCI.

Національна конкурсна програма:

Найкращий український повнометражний ігровий фільм – “Сірі бджоли”, реж. Дмитро Мойсеєв

Найкращий український повнометражний документальний фільм – “Глядєлов”, реж. Ксенія Кравцова

Спеціальна відзнака за найкращу режисуру – “Киснева станція”, реж. Іван Тимченко

Спеціальна відзнака – “Яса”, реж. Сергій Маслобойщиков

Приз за найкращу пісню до фільму від “Радіо Сільпо” та Mastercard – “Киснева станція” Івана Тимченка

Міжнародна європейська конкурсна програма:

Найкращий європейський фільм – “Майже нічого”, реж. Ґжеґож Дембовський

Спеціальна відзнака – “Секс”, реж. Даґ Йоган Гауґерюд

Спеціальна відзнака – “Чорничні мрії”, реж. Елене Мікаберідзе

Приз FIPRESCI

– Євген Мазуренко за фільм-дебют “Сопілка Перуна".

Загалом в межах 15-го ОМКФ відбулось 15 програм і ретроспектив та понад 40 індустрійних подій. Показали 92 сеанси, з них 56 – українських фільмів.