До цього майже 5 місяців тривала робота експертів по перегляду вистав лонгліста.

Експерти сформували шортліст шостої Всеукраїнської театральної премії “ГРА”, йдеться на сторінці проєкту у “Фейсбуці”.

“10 міст! 35 вистав! 83 покази! Майже 5 місяців тривала робота експертів 6-го Фестивалю-Премії «ГРА» по перегляду вистав лонгліста. І ми раді повідомити, що: перегляди завершилися, бали виставлені, шортліст сформований”, – йдеться у повідомленні.

Шортліст Фестивалю-Премії «ГРА»-2024 (за абеткою)

За найкращу драматичну виставу

1. «Візит» (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка) 2. «Вороги. Історія любові» (ГО «ЗАХІД-АРТ», Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)

За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів)

1. «1900-й. Легенда про піаніста» (Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька) 2. «Довірливі розмови» (Український малий драматичний театр)3. «Клуб «Зневіра» (ГО «Мистецька Майстерня Драбина», Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки) 4. «Кортес» (Київський академічний театр «Золоті ворота»)

За найкращу виставу для дітей

1. «Жираф Монс» (Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва)

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу

1. «Піноккія» (Культурно-мистецька фундація «DUSHA|UA», Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва)2. «Тигролови» (Київський національний академічний театр оперети)

За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру

1. «Косачка» (ФОП Лопата Юлія Сергіївна) 2. «Тіні забутих предків» (Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької)

За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм

1. «Веселка на Салтівці» (Театр «Нафта») 2. «Дзяди» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни

1. «Доця» (ФОП Білиць Ігор Костянтинович, Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)

Надалі очікується фінал шостої премії “ГРА”.